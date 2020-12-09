В Шымкенте прицеп КамАЗа опрокинулся на легковой автомобиль

Шымкент. 8 декабря. Kazakhstan Today - Авария произошла на перекрестке проспекта Тауке хана и улицы Сайрамской, передает Kazakhstan Today.

На видео с камер наблюдения заснято, как женщина садится в белый KIA, когда на него налетает прицеп КамАЗа.

Пострадавшие были доставлены в городскую больницу №1. После оказания первой помощи их отпустили домой. За ними будет наблюдать участковый терапевт по месту жительства.

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