Начальника Алматинской академии МВД освободили от должности после самоубийства курсанта

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Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - Начальник Алматинской академии МВД освобожден от занимаемой должности, передает Kazakhstan Today.

В связи с гибелью курсанта Алматинской академии МВД имени Макана Есбулатова Саламата Утегенова департаментом полиции города Алматы проводится досудебное расследование по статье УК РК "Доведение до самоубийства", в ходе которого будут проверены все доводы, изложенные родственниками погибшего. В учебное заведение была направлена специальная группа из числа руководства и ответственных сотрудников департаментов кадровой политики и собственной безопасности Министерства внутренних дел. По результатам проверки в МВД состоялась дисциплинарная комиссия. Приказом Министра внутренних дел от занимаемой должности за отсутствие должного контроля за организацией работы в вверенном подразделении освобожден начальник Академии О. Смаилов. Также представлен к освобождению его заместитель, курирующий воспитательно-идеологическую и кадровую работу", - сообщили в пресс-службе МВД.

Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены еще 16 ответственных сотрудников академии, из которых 5 также освобождены от занимаемых должностей.

Назначена комплексная проверка, в том числе учебного процесса, бытовых условий, морально-психологического климата, финансово-хозяйственной деятельности Академии. В учебное заведение направлены сотрудники департаментов внутреннего аудита, кадровой политики и собственной безопасности Министерства.

Аналогичные проверки, по поручению министра Ерлана Тургумбаева, будут проведены в 1 квартале 2021 года во всех учебных заведениях МВД.





Как сообщает портал " Уральская неделя ", чуть больше недели назад в академии МВД города Алматы был найден повешенным Саламат Утегенов - 19-летний курсант из ЗКО, который учился на 3-м курсе. Незадолго до своей смерти он писал сообщения своим родителям с просьбой перечислить ему крупные суммы денег.

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