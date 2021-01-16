Землетрясение в Индонезии разрушило больницу

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Землетрясение разрушило больницу в Индонезии, передает Kazakhstan Today.

Под завалами остались врачи и пациенты, всего около десяти человек, идет спасательная операция, уточняет РИА Новости.

По данным издания RT, жертвами природного явления стали как минимум 34 человека, пострадали более 600. Разборы завалов продолжаются.

14 января в стране произошли два мощных землетрясения магнитудой 5,7 и 6,2. Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу на острове Сулавеси.

Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики Двикорита Карнавати сообщил, что зафиксированы не менее 26 афтершоков. Он предупредил об опасности возникновения цунами в случае еще одного более мощного землетрясения.

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