Пятерых рыбаков спас полицейский с отколовшейся льдины на Капшагае

Талдыкорган. 25 января. Kazakhstan Today - Рыбаки едва не утонули в Капшагае. Льдина, на которой они рыбачили, откололась и унесла их от берега, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , 24 января, около 14.00, у реки Талгар, на берегу Капшагайского водохранилища, инспектор природоохранной полиции управления полиции Талгарского района Д. Берикбаев, патрулируя обслуживаемый участок, заметил на льдине, удаляющейся от берега, просящих о помощи людей. Увидев на льду двух женщин и трех мужчин, страж порядка незамедлительно приступил к спасению.

Положение осложнялось усилившимся ветром. Оценив обстановку, полицейский поехал в село Нура. Там он нашел лодку с добровольцами и организовал спасательную операцию. Все пятеро, попавших в беду, были доставлены на берег на надувной лодке, при этом, четверо из любителей подледного лова оказались в возрасте от 64 до 70 лет. Рыбаки поблагодарили полицейского и его гражданских помощников за благополучное спасение.

22 января спасатели Оперативно-спасательного отряда Капшагайского региона ДЧС Алматинской области во время патрулирования оказали помощь четырём любителям подледной рыбалки, которые находились в штормовую погоду на льду, в трех километрах от берега.

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