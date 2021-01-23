В Алматинской области спасли попавших в шторм рыбаков

Талдыкорган. 22 января. Kazakhstan Today -22 января спасателями Оперативно-спасательного отряда Капшагайского региона ДЧС Алматинской области во время патрулирования оказали помощь четырём любителям подледной рыбалки, которые находились в штормовую погоду на льду, в трех километрах от берега, передает Kazakhstan Today.

Мужчины 1956, 1976, 1977 и 1985 годов рождения (проживающие в Капшагае и Алматы), из-за сильного ветра не смогли вернуться на берег. Их эвакуировали спасатели с помощью судна на воздушной подушке.

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