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В Алматинской области спасли попавших в шторм рыбаков

22.01.2021 6886
Талдыкорган. 22 января. Kazakhstan Today -22 января спасателями Оперативно-спасательного отряда Капшагайского региона ДЧС Алматинской области во время патрулирования оказали помощь четырём любителям подледной рыбалки, которые находились в штормовую погоду на льду, в трех километрах от берега, передает Kazakhstan Today. 
 
Мужчины 1956, 1976, 1977 и 1985 годов рождения (проживающие в Капшагае и Алматы), из-за сильного ветра не смогли вернуться на берег. Их эвакуировали спасатели с помощью судна на воздушной подушке.
 

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