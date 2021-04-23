Полицейские спасли от суицида двух жительниц Кокшетау

КОКШЕТАУ. 22 АПРЕЛЯ - Инцидент произошел 20 апреля около 23.45. В дежурную часть управления полиции Кокшетау поступил вызов о том, что по омской трассе две девушки 22 и 19 лет пытаются спрыгнуть с недостроенного здания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибыв на место и оценив обстановку, полицейские начали отговаривать девушек от отчаянного поступка. Однако последние просили покинуть помещение, мотивируя тем, что выпрыгнут из окна, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

Как оказалось, девушки были пьяны. С помощью оперативного реагирования и умелых действий полицейским удалось предотвратить суицид. По предварительной версии, причиной отчаянного поступка жительниц города стали ссоры с родителями и парнями. Девушек доставили в лечебное учреждение.

19 апреля 32-летний житель Уральска пытался спрыгнуть с путепровода в районе Второй базы. Он перелез через ограждение, однако после переговоров его удалось снять с моста.

8 апреля в Акмолинской области участковый инспектор полиции спас 14-летнюю девочку от суицида.

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