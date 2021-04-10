В Акмолинской области полицейский спас от суицида 14-летнюю девочку

КОКШЕТАУ. 9 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области участковый инспектор полиции спас 14-летнюю девочку от суицида, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы областного департамента полиции, 8 апреля в дежурную часть Жаксынского РОП поступило телефонное сообщение от 28-летней жительницы села Перекатное. Женщина рассказала, что ее 32-летняя сестра избивает свою дочь. Как позже рассказали очевидцы, женщина, устроив дома скандал, схватила дочь за шею и стала ее душить, угрожая при этом, что отдаст ее младшего брата и сестру в детский дом.

После поступления сообщения на место незамедлительно выехал участковый инспектор Данияр Нургамиден. Хозяйка дома была в состоянии алкогольного опьянения. В полиции отметили, что она состоит на учете как хронический алкоголик.

В этот момент в дом забежала 11-летняя дочь женщины и, увидев участкового инспектора полиции, сообщила ему, что в сарае повесилась ее старшая сестра. Полицейский незамедлительно выбежал в сарай и обнаружил 14-летнюю старшую дочь хозяйки дома, висящую на веревке на балке крыши. Не теряя драгоценных минут, он, приподняв девочку, снял ее с петли", - рассказали в пресс-службе.

Девочка к тому моменту уже теряла сознание, но была еще жива. Участковый вызвал бригаду скорой помощи и сообщил о случившемся в дежурную часть.

В настоящее время подросток находится в больничном изоляторе и чувствует себя лучше. С девочкой работают психологи.

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