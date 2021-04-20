Житель Уральска пытался спрыгнуть с моста

УРАЛЬСК. 19 АПРЕЛЯ - 19 апреля 32-летний житель Уральска пытался спрыгнуть с путепровода в районе Второй базы. Он перелез через ограждение, однако после переговоров его удалось снять с моста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", свой поступок мужчина мотивировал тем, что его преследуют полицейские. Однако участковый, работающий на его участке более 20 лет, рассказал, что мужчина ранее был неоднократно судим за кражу и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
На место выезжал первый заместитель начальника департамента полиции Жанболат Жаншин. Полицейским удалось уговорить мужчину не совершать необдуманный поступок. Сейчас его повезли на освидетельствование: по предварительным данным, он находится в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в полиции.
5 апреля в Павлодаре полицейский совершил суицид.
9 апреля в Акмолинской области участковый инспектор полиции спас 14-летнюю девочку от суицида.
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