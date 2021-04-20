Житель Уральска пытался спрыгнуть с моста

УРАЛЬСК. 19 АПРЕЛЯ - 19 апреля 32-летний житель Уральска пытался спрыгнуть с путепровода в районе Второй базы. Он перелез через ограждение, однако после переговоров его удалось снять с моста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", свой поступок мужчина мотивировал тем, что его преследуют полицейские. Однако участковый, работающий на его участке более 20 лет, рассказал, что мужчина ранее был неоднократно судим за кражу и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

На место выезжал первый заместитель начальника департамента полиции Жанболат Жаншин. Полицейским удалось уговорить мужчину не совершать необдуманный поступок. Сейчас его повезли на освидетельствование: по предварительным данным, он находится в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в полиции.

5 апреля в Павлодаре полицейский совершил суицид.

9 апреля в Акмолинской области участковый инспектор полиции спас 14-летнюю девочку от суицида.

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