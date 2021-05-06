В Шымкенте медведь пытался сбежать из зоопарка

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ШЫМКЕНТ. 5 МАЯ - Ранее в соцсетях появилась информация, что из Шымкентского зоопарка сбежал медведь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Администрация зоопарка эту информацию опровергла. В зоопарке пояснили, что попытка со стороны медведя была, но не увенчалась успехом, сообщает Otyrar.kz.

Медведь никуда не убежал, но сломал небольшую решетку. Из-за этого мы сразу территорию закрыли ненадолго, ситуация исправлена. Медведь сейчас покушал и отдыхает", - заявили в зоопарке.

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