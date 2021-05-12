В ВКО на базе отдыха горят восемь домов

РИДДЕР. 11 МАЯ - В поселке Новая Бухтарма спасатели борются с огнем, охватившим сразу восемь домов. Пожар начался в 16.48, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Огонь распространился на 8 домиков, кровлю кафе и одну баню. Прибывшие на место происшествия пожарные борются с огнем на предварительной площади 409 квадратных метров.

На месте пожара работает 6 автоцистерн и 48 человек личного состава. Также дополнительно в помощь прибыли спасатели на лодке "Вельбот" в составе 3 человек, а также 2 пожарные машины из Серебрянска", - сообщили в ДЧС ВКО.

К месту возгорания прибыли сотрудники полиции. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

Напомним, в ВКО возник крупный лесной пожар, который распространился на дома поселка Лесхоз. В результате получили ожоги два человека и погибла женщина. В Риддере объявлена ЧС местного масштаба. Задержан подозреваемый в пожаре.





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