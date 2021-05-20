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В Алматы водитель автобуса насмерть сбил женщину

19.05.2021 9775
В Алматы водитель автобуса насмерть сбил женщину
АЛМАТЫ. 19 МАЯ - В Алматы водитель автобуса №208 насмерть сбил женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
ДТП произошло на улице Жангильдина. 
 

Со слов очевидцев, автобус 208-го маршрута двигался по улице Жангильдина в северном направлении, и на пересечении с улицей Пестковского по пешеходному переходу начала переходить дорогу женщина. Водитель, увидев пешехода, пытался уйти от наезда, но избежать этого не удалось. Автобус на полном ходу сбил пешехода. В результате женщина 1975 года рождения от полученных травм скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи", - сообщается на странице chp_kz в Instagram. 

 
Выяснением всех деталей ДТП занимается полиция.

 

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