Парень погиб, сорвавшись с аттракциона в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. 29 МАЯ - В Шымкенте 17-летний парень погиб в технопарке "Мир Фантазий", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Юноша окончил школу и подрабатывал в парке. Во время работы он забрался на металлическую конструкцию и сорвался вниз, пишет Otyrar.kz

После происшествия парк закрыли, на месте работают дознаватели.

По факту смерти несовершеннолетнего в технопарке города сотрудниками управления полиции Аль-Фарабийского района ДП Шымкента зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.

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