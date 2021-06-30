В Атырауской области сельчанин пытался покончить с собой в присутствии полицейских

АТЫРАУ. 29 ИЮНЯ - Случай произошел в селе Жанбай Исатайского района. В полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что его родственник пытается покончить с собой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские оперативно прибыли по адресу, где факт подтвердился. Во дворе частного дома мужчина резал себе вены и вены пищевода, к тому же угрожал покончить с собой, если приблизится кто-нибудь, сообщает портал "Мой ГОРОД".

Сотрудники полиции смогли отобрать у него нож. Далее стражи порядка доставили пострадавшего в районную больницу на служебной машине.

21 июня 48-летний житель Шымкента угрожал перерезать себе горло. 18 июня в Туркестане мужчина забрался на строительный кран и пытается совершить самоубийство.

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