48-летний житель Шымкента угрожал перерезать себе горло

ШЫМКЕНТ. 22 ИЮНЯ - 21 июня в управление полиции Абайского района поступило сообщение о том, что 48-летний мужчина пытается совершить самоубийство, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибывшие по адресу полицейские обнаружили гражданина, который хотел перерезать себе горло кухонным ножом, сообщает Polisia.kz

Полицейские начали вести с ним диалог. Во время разговора мужчина требовал не приближаться к нему и вышел из дома также с ножом в руках. В этот момент сотрудник полиции подошел к нему сзади и смог удержать, пока его коллеги не отобрали у него нож.

В ходе проверки установлено, что гражданин решился на отчаянный шаг из-за семейного конфликта.

18 июня в Туркестане мужчина пытался совершить суицид, спрыгнув с крана. 16 июня солдат-срочник застрелился в Уральске. 2 июня в Костанайской области совершил суицид глава районного отдела образования.

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