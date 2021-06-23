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48-летний житель Шымкента угрожал перерезать себе горло

22.06.2021 8452
ШЫМКЕНТ. 22 ИЮНЯ - 21 июня в управление полиции Абайского района поступило сообщение о том, что 48-летний мужчина пытается совершить самоубийство, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прибывшие по адресу полицейские обнаружили гражданина, который хотел перерезать себе горло кухонным ножом, сообщает Polisia.kz
 
Полицейские начали вести с ним диалог. Во время разговора мужчина требовал не приближаться к нему и вышел из дома также с ножом в руках. В этот момент сотрудник полиции подошел к нему сзади и смог удержать, пока его коллеги не отобрали у него нож. 
 
В ходе проверки установлено, что гражданин решился на отчаянный шаг из-за семейного конфликта.
 
18 июня в Туркестане мужчина пытался совершить суицид, спрыгнув с крана. 16 июня солдат-срочник застрелился в Уральске. 2 июня в Костанайской области совершил суицид глава районного отдела образования.
 

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