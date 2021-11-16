В Костанайской области во время работы в карьере погиб электрослесарь

КОСТАНАЙ. 15 НОЯБРЯ - В Костанайской области, выполняя работы в карьере, погиб электрослесарь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
13 ноября при выполнении работ по строительству передвижной ЛЭП в карьере, электрослесарь АО "Качар-Руда" с нарушением наряда-задания приступил к выполнению работ, не проверив опору", - сообщает alau.kz со ссылкой на пресс-службу предприятия АО "ССГПО".
Произошел излом, в результате которого опора упала вместе с электрослесарем. Пострадавший был доставлен в Качарскую больницу, затем в Рудненскую больницу в реанимационное отделение, где и скончался.
По факту случившегося проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в Алматы рабочий упал с высоты на стройке и погиб.