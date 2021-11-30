В Шымкенте девушка хотела спрыгнуть с моста

ШЫМКЕНТ. 29 НОЯБРЯ - 27 ноября, около 17.00, в полицию поступило сообщение о том, что девушка хочет спрыгнуть с моста по Темирлановскому шоссе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия инспекторы службы патрульной полиции ДП Шымкента обнаружили девушку, стоящую у перил моста, сообщает otyrar.kz

Инспекторы начали разговор, всячески привлекая её внимание. Воспользовавшись тем, что девушка на мгновенье отвлеклась, полицейские схватили и увели ее в безопасное место.

Далее полицейские вызвали скорую. С девушкой была проведена профилактическая беседа.

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