В Алматинской области беременная пыталась покончить с собой в роддоме

Фото: pediatrinfo.ru
Информация и фото с места происшествия появились в соцсетях. Покончить собой пыталась 41-летняя пациентка перинатального центра Каскелена. Медработники успели удержать женщину в последний момент.
Полицейские организовали проверку с возбуждением уголовного дела, предусмотренного статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
22 ноября в Алматы женщина с тремя малолетними детьми выбросилась из окна девятиэтажного дома.
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30 октября в Актау 46-летняя женщина пыталась спрыгнуть с 9-го этажа.