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В Алматинской области беременная пыталась покончить с собой в роддоме

23.11.2021, 19:33 135676
В Алматинской области беременная пыталась покончить с собой в роддоме
Фото: pediatrinfo.ru
ТАЛДЫКОРГАН. 23 НОЯБРЯ - 24 октября в Каскелене 41-летняя женщина, ожидавшая рождение ребенка, пыталась совершить суицид, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Информация и фото с места происшествия появились в соцсетях. Покончить собой пыталась 41-летняя пациентка перинатального центра Каскелена. Медработники успели удержать женщину в последний момент.
 
Полицейские организовали проверку с возбуждением уголовного дела, предусмотренного статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
 
22 ноября в Алматы женщина с тремя малолетними детьми выбросилась из окна девятиэтажного дома.
 
15 ноября 18-летний житель Семея покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с моста.
 
30 октября в Актау 46-летняя женщина пыталась спрыгнуть с 9-го этажа.
 

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В Нур-Султане водитель ВАЗа-21140 сбил пешехода

23.11.2021, 20:55 117856
В Нур-Султане водитель ВАЗа-21140 сбил пешехода
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - В 19.26 37-летний водитель, управляя ВАЗом-21140, следовал по улице Кудайбердиулы на пересечении улицы Жансугурова проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на пешехода, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пешеход переходил проезжую часть дороги в установленном месте на разрешающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.
 
В результате аварии 34-летний пешеход был доставлен в медицинское учреждение и после осмотра отпущен.
 
В настоящее время по данному факту проводится дознание.
 
20 ноября в Семее на одной из центральных улиц города на пешеходном переходе двое детей попали под колеса авто.
 
19 ноября полиция Алматы нашла водителя, который сбил пенсионерку, забрал ее с собой, а потом высадил во дворе и скрылся.
 
4 ноября в Актобе на пешеходном переходе сбили школьницу.
 

В Костанайской области машина с водителем ушла под лед

23.11.2021, 19:15 143452
В Костанайской области машина с водителем ушла под лед
Фото: kstnews.kz
КОСТАНАЙ. 23 НОЯБРЯ - 22 ноября в Мендыкаринском районе группа людей отправилась порыбачить на реку Убаган в 40 километрах от села Харьковское, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В 21.20 на номер 112 поступило сообщение о том, что гражданин 1949 года рождения утонул, пытаясь пересечь реку на легковом автомобиле, сообщает газета "Костанайские новости".
Спасатели извлекли тело погибшего из-под толщи льда в 10.00. Сыновья, которые были на месте происшествия, расценивают это как несчастный случай.
 

Мы отошли проверить сети, а отец остался следить за машинами. Услышав звук мотора, мы с братом увидели, как отец взял одну из двух машин и поехал в сторону тонкого льда. Мы побежали за ним, сигналили, кричали. Дальше он просто начал проваливаться, мы вышли и прыгнули за ним под лёд, но вытащить не смогли. Мы сами не понимаем, что сподвигло отца на это, ведь мы бывали здесь не раз и знаем опасные места", - прокомментировал один из сыновей.

 

На трассе Караганда - Алматы произошло массовое ДТП

23.11.2021, 17:44 98632
На трассе Караганда - Алматы произошло массовое ДТП
Фото: yandex.ru
КАРАГАНДА. 23 НОЯБРЯ - Массовое ДТП с участием грузовых машин произошло на трассе Караганда - Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Несколько грузовиков не смогли преодолеть небольшой подъём в 30 километрах от Сарышагана, сообщает "Хабар 24"

 
Из-за гололёда авто теряли управление, врезались друг в друга и дорожное ограждение. А в населённых пунктах большие сугробы, дороги замело снегом. 
 
В областном центре на расчистку привлекли 200 единиц техники и 170 дорожных рабочих. В Центральном Казахстане такая погода продержится ещё три дня.
 
 

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