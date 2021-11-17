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В Караганде полицейские спасли девушку от суицида

16.11.2021, 21:01 108109
КАРАГАНДА. 16 НОЯБРЯ -14 ноября, около 03.30, наряд полка патрульной полиции УП Караганды в составе старшего инспектора Талгата Райханова и инспектора Нурболата Сейтек получил сообщение: в химчистку пытается проникнуть неизвестный, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Химчистка располагается в пристройке к многоэтажному дому. Возле нее патрульные не заметили подозрительных лиц, сообщает Polisia.kz
 
Выяснилось, сообщение в полицию поступило от двух женщин-рабочих, находившихся на ночной смене. По словам свидетелей, кто-то стучался во входную дверь, плакал. Но они ее не открыли, связались с полицией и ждали. 
 
Один полицейский остался с женщинами, пока второй обходил прилегающую территорию, включив фонарик. 
 

Под пожарной лестницей заметил человека: издалека не было видно, мужчина это или женщина. Когда подошел ближе, увидел висевшую на какой-то веревке девушку - как потом выяснилось, это был матерчатый брючной ремень. Сразу по рации вызвал напарника. Девушка не подавала признаков жизни. Я поднял ее, а Нурболат ножницами перерезал петлю. После этого положили девушку на землю и стали оказывать ей первую медицинскую помощь", - рассказывает Талгат Райханов. 

 
Их усилия оказались не напрасны, девушка начала дышать. Патрульные вызвали скорую. В настоящее время состояние девушки стабильное. Полицейские устанавливают причины, толкнувшие ее на суицид.
 
 
15 ноября 18-летний житель Семея покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с моста. В конце октября в Актау 46-летняя женщина пыталась спрыгнуть с 9-го этажа. 26 октября девушка пыталась выпрыгнуть из окна третьего этажа в Кокшетау.
 

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В Атырау житель Акмолинской области угнал автобус

17.11.2021, 17:43 29377
В Атырау житель Акмолинской области угнал автобус
Фото: Polisia.kz
АТЫРАУ. 17 НОЯБРЯ - Житель Акмолинской области угнал автобус в Атырау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, 17 ноября, около 08.20, житель города Атырау сообщил оператору 102 о пропаже припаркованного автобуса. Полицейские по поступившему сообщению от 42-летнего потерпевшего сразу приступили к розыскным работам.
 
В результате с помощью сотрудников Центра оперативного управления УП города Атырау был задержан 30-летний житель Акмолинской области.
 
 В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
 
 

В Акмолинской области по факту взрыва газового баллона начато уголовное расследование

17.11.2021, 16:14 46522
В Акмолинской области по факту взрыва газового баллона начато уголовное расследование
Фото: Кадр из видео ДЧС Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 17 НОЯБРЯ - В Акмолинской области по факту взрыва газового баллона в Шортанды начато уголовное расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как уточнили в пресс-службе областного департамента полиции, по факту взрыва газового баллона в Шортанды полиция начала досудебное расследование по статье Уголовного кодекса РК "Нарушение требований пожарной безопасности".
 
Для установления обстоятельств и причин произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа и исследовательско-пожарная лаборатория. По предварительным данным, пожар произошел вследствие взрыва газового баллона. В регионе создан штаб по оказанию помощи пострадавшим, сообщили в полиции.
 
По информации областного ДП, семьи пострадавших размещены у родственников. Кроме того, акиматом Шортандинского района выделены две квартиры для погорельцев. Также будет оказана помощь по организации похорон погибших. 
 
Как сообщалось ранее, в Шортанды в квартире №2 произошел взрыв, предположительно, из-за утечки газа, с последующим возгоранием и обрушением кровли квартиры №2. Площадь пожара ориентировочно составила 350 квадратных метров. На месте происшествия обнаружены тела трех человек, с различными травмами госпитализированы 10 человек. 
 

В Кызылординской области нашли пропавшего в буран подростка

17.11.2021, 15:29 52030
В Кызылординской области нашли пропавшего в буран подростка
Фото: ДЧС СКО
КЫЗЫЛОРДА. 17 НОЯБРЯ - В Кызылординской области нашли пропавшего в буран подростка. Полицейские проводят профилактическую работу с родителями мальчика, устанавливают обстоятельства происшествия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает polisia.kz, 16 ноября, около 09.10, 12-летний мальчик, житель населенного пункта Ажар аульного округа Каукей Казалинского района, для выпаса овец на осле направился в сторону пастбища Ушагаш, расположенного в 10-15 километрах на восточном склоне, и не вернулся домой. 
 

Сегодня около 11.20 участковый инспектор полиции Казалинского РОП ДП Кызылординской области Еркин Жаксылыков и помощник участкового инспектора полиции Самалбек Нысанбаев совместно с жителями села, пограничниками и сотрудниками акимата сельского округа в 210 километрах от районного центра благополучно нашли подростка в овраге. Пропавший скот тоже был найден". 

 
В настоящее время подросток передан родителям. Его здоровью ничего не угрожает. Полицейские проводят профилактическую работу с родителями подростка, устанавливают обстоятельства происшествия. 
 

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