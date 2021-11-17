В Караганде полицейские спасли девушку от суицида

КАРАГАНДА. 16 НОЯБРЯ -14 ноября, около 03.30, наряд полка патрульной полиции УП Караганды в составе старшего инспектора Талгата Райханова и инспектора Нурболата Сейтек получил сообщение: в химчистку пытается проникнуть неизвестный, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Химчистка располагается в пристройке к многоэтажному дому. Возле нее патрульные не заметили подозрительных лиц, сообщает Polisia.kz

Выяснилось, сообщение в полицию поступило от двух женщин-рабочих, находившихся на ночной смене. По словам свидетелей, кто-то стучался во входную дверь, плакал. Но они ее не открыли, связались с полицией и ждали.

Один полицейский остался с женщинами, пока второй обходил прилегающую территорию, включив фонарик.

Под пожарной лестницей заметил человека: издалека не было видно, мужчина это или женщина. Когда подошел ближе, увидел висевшую на какой-то веревке девушку - как потом выяснилось, это был матерчатый брючной ремень. Сразу по рации вызвал напарника. Девушка не подавала признаков жизни. Я поднял ее, а Нурболат ножницами перерезал петлю. После этого положили девушку на землю и стали оказывать ей первую медицинскую помощь", - рассказывает Талгат Райханов.

Их усилия оказались не напрасны, девушка начала дышать. Патрульные вызвали скорую. В настоящее время состояние девушки стабильное. Полицейские устанавливают причины, толкнувшие ее на суицид.