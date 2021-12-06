Полуприцеп с пиротехникой сгорел на трассе в Акмолинской области

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КОКШЕТАУ. 5 ДЕКАБРЯ - Полуприцеп автомобиля DAF, груженый пиротехническими изделиями, сгорел на трассе в Бурабайской районе Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС, возгорание полуприцепа с пиротехникой произошло в субботу вечером на 212-м километре автодороги Нур-Султан - Щучинск.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Кабина грузовика в результате пожара не пострадала, а полуприцеп сгорел полностью. Жертв и пострадавших нет, отметили в пресс-службе.

Спустя час пожар был потушен, движение по автодороге восстановлено, добавили в ведомстве.



