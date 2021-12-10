В Уральске четырехлетний ребенок выпал из окна

УРАЛЬСК. 9 ДЕКАБРЯ - Инцидент произошел 9 декабря в двухэтажном многоквартирном доме по улице Кекильбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Четырехлетний ребенок остался без присмотра взрослых и выпал из окна второго этажа, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Врачи диагностировали у мальчика ушиб височной области справа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и госпитализировали его в областную детскую многопрофильную больницу.
30 октября в Шымкенте пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа.
27 октября в Рудном девочка упала с балкона пятого этажа.
20 октября в Атырау ребенок погиб, выпав из окна шестого этажа.
17 октября в Актау маленькая девочка забралась на подоконник девятого этажа и просила о помощи.