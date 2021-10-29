В Рудном девочка упала с балкона пятого этажа

РУДНЫЙ. 28 ОКТЯБРЯ - Инцидент произошел 27 октября. По словам очевидцев, с балкона пятиэтажки выпал ребёнок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вызов поступил в 15.19. Сообщили, что выпала с 5-го этажа 6-летняя девочка. Ребёнок получил сотрясение головного мозга, у неё поверхностная травма живота нижней части спины и таза. Пострадавшая доставлена в больницу Рудного. Сейчас решается вопрос о переводе её в реанимацию Костанайской областной детской больницы", - сообщает alau.kz со ссылкой на управление здравоохранения Костанайской области.
20 октября в Атырау ребенок погиб, выпав из окна 6-го этажа.
17 октября в Актау маленькая девочка забралась на подоконник 9-го этажа и просила о помощи.
14 октября двухлетняя девочка погибла, выпав из окна 8-го этажа в Шымкенте.