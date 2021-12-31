Виновные в смерти матери и четверых детей от угарного газа осуждены в Туркестане

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Как сообщает сайт Otyrar, по делу проходили двое подозреваемых, их обвиняли в нарушении техники безопасности и подделке документов.
Следствие выяснило, что погибшая женщина обратилась в фирму с просьбой провести газопровод к дому. Осужденные заведомо знали, что у сотрудников нет соответствующего опыта, а дом без техдоговора. Тем не менее газ провели и взяли за это деньги", - пишет сайт.
Вина подсудимых была доказана заключениями судебно-медицинской и судебно-технологической экспертиз, а также показаниями свидетелей. Приговором суда подозреваемые признаны виновными по предъявленным обвинениям. Им назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Наличие на иждивении у подсудимых несовершеннолетних детей, возмещение материального и морального ущерба отнесены к обстоятельствам, смягчающим их уголовную ответственность. Приговор в законную силу не вступил", - сообщила пресс-служба суда Туркестана.
Напомним, в конце февраля в одном из частных домов Туркестана погибли пять человек - 40-летняя женщина и четверо детей. Самому младшему было всего четыре года. Причиной смерти стало отравление угарным газом. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Ход расследования находится под личным контролем акима Туркестанской области.
В марте был задержан директор фирмы по установке газового оборудования. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.