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В ОАЭ в результате атаки беспилотников взорвались три нефтяных танкера, погибли три человека

18.01.2022, 18:07 20861
АБУ-ДАБИ. 18 ЯНВАРЯ - В Объединенных Арабских Эмиратах взорвались три нефтяных танкера при атаке беспилотников в Муссафе, в результате пожара погибли три человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Полиция Абу-Даби подтвердила, что накануне утром пожар привел к взрыву трех нефтяных танкеров возле резервуаров нефтяной компании ADNOC, сообщает WAM.
 
Незначительный пожар также вспыхнул в районе строительства международного аэропорта Абу-Даби.
 
Предварительное расследование показывает, что причиной пожаров стали небольшие летающие объекты, возможно, беспилотники, которые упали в двух районах.
 
В настоящее время ведется расследование причин пожара и связанных с ним обстоятельств.
 
Сообщается, что при пожаре погибли гражданин Пакистана и два гражданина Индии, еще шесть человек пострадали.
 
Ответственность за атаки взяла на себя йеменская группировка хуситов, связанная с Ираном, сообщает Reuters.
 

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Спецслужбы Казахстана установили, что в беспорядках участвовали радикалы

19.01.2022, 08:15 10411
Спецслужбы Казахстана установили, что в беспорядках участвовали радикалы
Фото: facebook Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ - Спецслужбы Казахстана установили, что в беспорядках участвовали члены радикальных и экстремистских организаций, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Нашими спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных и экстремистских организаций, которые действовали внутри нашей страны", - заявил госсекретарь, сообщает РИА Новости.

 

Мы видим попытку привнести в наше общество радикальные идеологии, радикальные линии поведения. Поэтому общая задача... это блокирование подобного рода радикальной идеологии. Мы должны все принципиально бороться с крайними взглядами, которые способствуют привнесению в наше общество линии насильственных действий. Мы должны жестко пресекать и осуждать подобную линию поведения", - сообщил госсекретарь в эфире телеканала "Хабар 24".



По его словам, беспорядки в Казахстане провоцировала одна из организаций, признанная судом экстремистской.

Одна из признанных судом в качестве экстремистской организации провоцировала эти выступления, беспорядки, открыто подстрекала к насильственным действиям, в частности по захвату административных зданий", - сказал он.


По словам Карина, "именно через чаты этой организации распространялись конкретные указания, инструкции по захвату зданий, блокировке дорог".

Ситуация в Казахстане в целом стабилизирована, отметил госсекретарь.
 
Кроме того, Ерлан Карин подчеркнул, что антитеррористические операции продолжатся в ряде регионов Казахстана, несмотря на снятие режима ЧП.
 
Напомним: в начале года в Мангистауской области прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. Позже митинги прошли в разных регионах Казахстана. Как сообщили в МИД РК, ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В ряде регионов начались погромы, поджоги и мародерство. В РК было объявлено чрезвычайное положение до 19 января. В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана в места постоянной дислокации. 
 
В результате беспорядков наиболее пострадал самый крупный город республики Алматы. Митинги в Алматы начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в беспорядки и погромы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. Глава государства сообщил, что Казахстан подвергся террористической атаке
 
В результате трагедии пострадали 4578 человек, из них 4353 ранено, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших. В числе погибших 19 полицейских и военных. 
 

165 полицейских машин повреждено в результате беспорядков в Алматы

18.01.2022, 16:09 22751
165 полицейских машин повреждено в результате беспорядков в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 18 ЯНВАРЯ – Алматинские полицейские показали искореженные служебные авто, которые пострадали во время массовых беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным департамента полиции Алматы, в результате январских событий повреждено 165 служебных автомобилей, 53 из них были подожжены, 64 восстановлению не подлежат. 

 
Также полицейские подвели предварительные итоги ущерба, нанесенного в результате массовых беспорядков и вооруженных штурмов: сожжено пять фронт-офисов, повреждены здания департамента полиции и УП Алмалинского района, повреждены и подожжены 19 модульных и 13 экологических постов полиции.
 

"С неба послал Бог": алматинку, попавшую под обстрел, спасли спецназовцы

17.01.2022, 19:37 54831
"С неба послал Бог": алматинку, попавшую под обстрел, спасли спецназовцы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - По словам Шолпан Бегайдаровой, вечером на пересечении проспектов Назарбаева и Абая ее машина подверглась обстрелу. Девушка была ранена и стала просить помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В этот момент, будто с неба послал Бог, появились наши ребята - ОМОН или спецназ. Они меня быстро подхватили, поместили в микроавтобус. Там был парень, который меня держал за руку и приводил в сознание, разговаривал со мной. Он на казахском говорил, что я буду жить. Я не запомнила их лица, они были все в масках, в касках. Они появились в нужном месте в нужное время. Если бы не они, я бы мучительно умирала в машине", - рассказала Шолпан. 

 
Как сообщает Polisia.kz, спасителями девушки оказались сотрудники полицейского спецназа. В телефонном разговоре командир службы сразу вспомнил этот факт.
 

Мы группой следовали по проспекту Абая в западном направлении и обратили внимание на скопление людей по другую сторону улицу. Сначала подумали, собрались мародеры и пытаются ограбить людей из автомобиля. Подойдя ближе, увидели девушку, которая была ранена, она лежала в своей машине, истекала кровью. В первую очередь, наложили жгут и остановили кровотечение. Медлить было нельзя. Мы не стали терять время и сами отвезли ее в ближайшую больницу. Все эти дни мы задавались вопросом, как она? Сегодня узнали, что девушку выписали из больницы, и она идет на поправку. Искренне рады. Желаем Шолпан скорейшего выздоровления и восстановления", - уточнил сотрудник полиции. 

 
Как рассказал Шолпан, спецназовцы помогли вплоть до того, что закрыли дверь, поставили машину на сигнализацию. 
 
 

Алмалинский район Алматы больше всего пострадал в ходе беспорядков

17.01.2022, 13:40 63441
Алмалинский район Алматы больше всего пострадал в ходе беспорядков
Фото: facebook-Anastasia Romanova
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - В результате беспорядков наиболее пострадал Алмалинский район. Большой урон также нанесен Ауэзовскому и Бостандыкскому районам. Об этом сообщил в ходе заседания городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения Алматы заместитель акима города Ильяс Усеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Алмалинском районе пострадали семь продовольственных магазинов на сумму 13,7 млн тенге, 284 непродовольственных - на 8336 млн, два оружейных магазина - на 5150 млн, 15 объектов общепита - на 158 млн, 35 ломбардов - на 2625 млн, пять АЗС - на 52,5 млн, 25 финансовых организаций - на 145 млн, 29 объектов крупного бизнеса - на 3965 млн и другие. Всего району причинен урон на сумму порядка 20,4 млрд тенге", - сообщил Усеров.

 
По его информации, в Ауэзовском районе разгромлены 153 магазина, в их числе один оружейный, девять объектов общепита, 21 АЗС, 11 ломбардов и 10 объектов крупного бизнеса. Общий ущерб оценивается в 20,1 млрд тенге. 
 
Объекты в Бостандыкском районе понесли урон на 17,3 млрд тенге. 
 
По словам Усерова, наименьшие потери отмечены в Наурызбайском районе - 72,5 млн тенге.
 
Замакима отметил, что работа по сбору данных по пострадавшим объектам продолжается, в том числе с выездом на места. Оценка осуществляется в том числе и на основе информации предпринимателей, то есть без проведения полноценного аудита с привлечением экспертов. 
 

Как известно, в данное время правительство вырабатывает механизм оценки и возмещения ущерба. В этом документе будет регламентирована методика определения суммы возмещения, порядок работы комиссий и оценщиков, а также все другие процедуры", - сказал Усеров. 

 
Подача заявок будет осуществляться через сайт infokazakhstan.kz, администратором которого является НПП "Атамекен". К настоящему моменту сайт технически готов к приему заявок. К заявке предпринимателям следует приложить указанный пакет документов, в том числе уведомление о возбуждении уголовного дела по факту ущерба. Расчеты будут производиться по трем категориям ущерба: недвижимости, движимому имуществу и оборудованию, а также товарам. 
 
В дальнейшем заявки рассмотрит районная комиссия, в состав которой вхоят представители маслихата, акимата, Палаты предпринимателей и общественных объединений. Далее на основе подтверждающих документов и результатов оценки ущерба комиссия будет принимать решение о компенсации. 
 
Ранее заместитель акима Алматы Ильяс Усеров сообщил, что общая сумма ущерба по Алматы составила 112 млрд тенге, субъектов бизнеса - 67 млрд, из них 42 млрд приходится на малый и средний бизнес. 
 

В Восточном Казахстане сошла лавина

17.01.2022, 10:29 67501
Фото: ДЧС ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 17 ЯНВАРЯ - Днем 16 января в Катон-Карагайском районе ВКО сошла лавина, жертв и пострадавших нет, сообщили в областном ДЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с повышением температуры и сильными порывами ветра, достигающими 20 метров в секунду, на 11-ом километре автодороги Согорное-Барлык самопроизвольно сошла лавина объемом 30 кубометров, а также на втором участке - на 14-ом километре объемом 150 кубометров", - проинформировали в ведомстве. 

 
По данным ДЧС, дорогу перекрыло частично. Задействована техника местных исполнительных органов, работает трактор МТЗ-80. 
 
Отмечается, что на жизнеобеспечение района происшествие не повлияло, жертв и пострадавших нет.
 
Накануне специалисты ВК Казселезащиты и ДЧС ВКО оповещали о лавинной опасности в регионе до 17 января 2022 года. Жителей предупреждают о необходимости быть предельно внимательными при проезде лавиноопасных очагов, не останавливаться возле них на привал, а также не рекомендуют выезжать на отдых в горы.
 
Напомним, в области 497 лавиноопасных очагов, 336 из которых угрожают постройкам, автодорогам и жизни людей. Много лавиноопасных очагов вдоль автодорог Усть-Каменогорск - Северное, Усть-Каменогорск - Самарское, Усть-Каменогорск - Алтай, Согорное - Печи, Берель - Рахмановские ключи (Катон-Карагайский район), Риддер - рудник Чекмарь и других.
 

В Карагандинской области ликвидируют очаг ящура

17.01.2022, 09:15 71286
В Карагандинской области ликвидируют очаг ящура
КАРАГАНДА. 17 ЯНВАРЯ - В Карагандинской области ликвидируют очаг ящура, выявленный у крупного рогатого скота в фермерском хозяйстве "Мурат" зимовки Талдыбулак Кииктинского сельского округа Шетского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Минсельхозе РК, решением акима Кииктинского сельского округа Мерейя Смагулова 14 января 2022 года объявлен карантин на территории фермерского хозяйства. 
 
По решению главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора РК Аскара Жакупбаева для проведения дезинфекционных работ из республиканского запаса было выделено средство "Глюзамин ВЕТ".
 

На основании постановления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора РК в очаге инфекции будет проведено уничтожение скота бескровным методом с последующим сжиганием больного и контактирующих с ними животных. Сжигание трупов будет производиться в специально оборудованном передвижном автотранспорте - инсинераторе HURIKAN 3000", - проинформировали в ведомстве.

 
Отмечается, что выплата компенсации будет осуществляться в порядке, установленном законодательством РК.
 
Проводится полная ликвидация очага инфекции с привлечением сил из республиканского и местных ветеринарных учреждений.
 
Согласно ветеринарно-карантинным мероприятиям, создан штаб по ликвидации очага инфекции, разработан комплексный план ветеринарно-карантинных мероприятий, установлен дезинфекционный барьер, организовано круглосуточное дежурство специалистами РГУ "Республиканский противоэпизоотический отряд" с привлечением местной полиции, проводится дезинфекция. В СМИ и социальных сетях опубликованы предупреждения, розданы памятки по профилактике и недопущению распространения ящура.
 
Для локализации заболевания задействовано 25 сотрудников и шесть единиц спецтехники.
 

Карантин будет снят согласно результатам качества заключительной дезинфекции по истечении 21 дня со дня последнего уничтожения больных животных и проведения ветеринарно-карантинных мероприятии. Эпизоотическая ситуация в очаге находится под строгим контролем", - подчеркнули в МСХ.

 
Ящур - вирусное заболевание домашних и диких животных, характеризующееся острой инфекцией, лихорадкой и появлением волдырей на слизистой оболочке рта, вымени и коже копыт. Ящуром могут заболеть и люди, однако от человека к человеку инфекция не передается.
 

В Алматы в результате беспорядков и нападения террористов погибли 149 человек

17.01.2022, 08:17 72231
В Алматы в результате беспорядков и нападения террористов погибли 149 человек
Фото: facebook-Anatoliy Ivanov-Weisskopf
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - В Алматы в результате беспорядков и нападения террористов погибли 149 человек, в том числе 11 сотрудников правоохранительных органов и военных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате боестолкновений и нападений, к сожалению, погибли 149 человек. Подавляющее большинство - это бандиты и террористы, а также мирные граждане, погибшие от их рук", - сообщил в ходе выступления на телеканале "Хабар 24" глава департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

 
Он отметил, что основное количество террористов было ликвидировано во время нападения на подразделения полиции и блокпосты в ночь с 5 на 6 января.
 

В ночь с 5 на 6 января боевики предприняли попытку вооруженного захвата департаментов полиции Алмалинского, Жетысуского, Ауэзовского, Бостандыкского районов, подразделения и здания местной полицейской службы. В связи с чем для защиты здания, а также недопущения краж боевого оружия мной был введен специальный план для защиты и отправления атак с применением табельного оружия. Я лично находился в ДП. Мы насчитали 27 попыток захвата нашего здания. Это были настоящие штурмы с применением техники, специальной тактики. В качестве тарана использовались джипы, КамАЗы. Нападение осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых, раненых забирали с собой. В эти дни было зарегистрировано семь нападений на морги, из которых 41 тело погибших похищено неизвестными лицами", - проинформировал Канат Таймерденов.

 
По его словам, группы террористов практически одновременно захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. "На сегодняшний день было похищено 1347 единиц оружия, в том числе 501 - нарезное, 807 - гладкоствольное, 39 единиц- газотравматическое", - заключил начальник полиции.
 

Прокурор Алматы: мы столкнулись с актом терроризма

16.01.2022, 22:22 80411
АЛМАТЫ. 16 ЯНВАРЯ - Прокурор Алматы Берик Жуйриктаев на брифинге сообщил, что город подвергся нападению хорошо подготовленных бандитов и террористов, которые использовали акции протеста в РК для своих целей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы столкнулись с актом терроризма. Были захвачены здание акимата города, аэропорт и резиденция президента. Характер, подготовленность, жестокость и синхронность действий свидетельствуют об их организованности", - сказал Жуйриктаев. 

 
По его словам, с 5 января в городе орудовали только бандиты и террористы. 
 

Сейчас уже понимаем, что боевики использовали акции протеста для своих целей. Мирных жителей, вышедших на улицы, они использовали в качестве щита", - отметил прокурор Алматы.

 
Он рассказал, что преступники захватывали спецтехнику, пожарные машины, автобусы, которыми таранили силы правопорядка. Повсеместно уничтожали камеры видеонаблюдения. Использовали брусчатку и другие подручные средства для совершения преступлений. 
 
Прокурор напомнил, что в городе было подожжено одно из зданий прокуратуры, в котором находился весь личный состав. Благодаря решительным действиям со стороны сил ЧС удалось сбить пламя, эвакуировать сотрудников, их спасли из горящего здания. 
 
Жуйриктаев подчеркнул, что преступники целенаправленно захватывали охотничьи магазины, штурмовали полицию. Им нужно было оружие, чтобы нападать на сотрудников правопорядка, устрашать мирное население и продолжать теракты. Громились здания, блокировалась работа пожарной и медицинской помощи. Правоохранительные органы на тот момент считали, что это просто озлобленные митингующие. Поэтому, несмотря на все совершенные преступления, силовики оружие не применяли.
 
По словам прокурора Алматы, на сегодняшний день ситуация в городе стабильная. Он напомнил, что в городе продолжается антитеррористическая операция и попросил всех соблюдать введенные ограничения и правопорядок. 
 

 
Напомним: в начале года в Мангистауской области прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. Позже митинги прошли в разных регионах Казахстана. Как сообщили в МИД РК, ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В ряде регионов начались погромы, поджоги и мародерство. В РК было объявлено чрезвычайное положение до 19 января. В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки. 
 
В результате беспорядков наиболее пострадал самый крупный город Алматы. Митинги в Алматы начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в беспорядки и погромы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. Глава государства сообщил, что Казахстан подвергся террористической атаке
 
В результате трагедии пострадали 4578 человек, из них 4353 ранено. В том числе 3393 сотрудников силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших. В числе погибших - 19 полицейских и военных. 
 

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