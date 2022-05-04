Четырехлетний мальчик выпал с балкона третьего этажа в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 МАЯ - В Усть-Каменогорске с балкона третьего этажа выпал мальчик 2018 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел 2 мая в 18.24 на улице Виноградова. В момент падения ребенка в квартире находился отец.

Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в Центр матери и ребенка.

Спасатели ДЧС ВКО напоминают

- большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних;

- отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;

- никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками;

- по возможности открывайте окна сверху, а не снизу;

- ставьте на окна специальные фиксаторы.



