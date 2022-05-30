В Павлодарской области еще один мужчина погиб от отравления неизвестной жидкостью

Число жертв выросло до шести человек, информирует pavlodarnews.kz.
Скончался находившийся под ИВЛ в Иртышской районной больнице пациент 1980 года рождения. Отравление неизвестной жидкостью. Больше в это медучреждение с таким диагнозом за помощью никто не обращался", - заявили в региональном департаменте здравоохранения.
Также сообщается, что доставленный в городскую больницу № 3 Павлодара еще один отравившийся в Иртышске мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
Напомним, все умершие не имели внешних признаков насильственной смерти. Полицией установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась у жителя села Иртышск в одной емкости.