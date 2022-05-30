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В Павлодарской области еще один мужчина погиб от отравления неизвестной жидкостью

29.05.2022, 12:48 14931
В Павлодарской области еще один мужчина погиб от отравления неизвестной жидкостью
ПАВЛОДАР. 29 МАЯ - В Иртышске Павлодарской области еще один мужчина погиб от отравления неизвестной жидкостью, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Число жертв выросло до шести человек, информирует pavlodarnews.kz
 

Скончался находившийся под ИВЛ в Иртышской районной больнице пациент 1980 года рождения. Отравление неизвестной жидкостью. Больше в это медучреждение с таким диагнозом за помощью никто не обращался", - заявили в региональном департаменте здравоохранения. 

 
Также сообщается, что доставленный в городскую больницу № 3 Павлодара еще один отравившийся в Иртышске мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. 
 
Напомним, все умершие не имели внешних признаков насильственной смерти. Полицией установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась у жителя села Иртышск в одной емкости.
 

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В Павлодарской области водитель попытался скрыться с места смертельного ДТП

30.05.2022, 12:23 2731
В Павлодарской области водитель попытался скрыться с места смертельного ДТП
ПАВЛОДАР. 30 МАЯ - В Павлодарской области водитель сбил насмерть пешехода и попытался скрыться с места дорожно-транспортного происшествия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, авария произошла вечером 27 мая на 27-м километре автодороги Иртышск - Северное, вблизи села Исы-Байзакова Иртышского района. 
 

Водитель на автомашине ВАЗ-21213, совершив наезд на двух пешеходов, стоявших вдоль автодороги возле своей автомашины Mercedes в попутном направлении, скрылся с места происшествия", - говорится в материале. 

 
В результате ДТП 62-летний пешеход от полученных травм скончался, а 38-летний мужчина с переломами госпитализирован в больницу. 
 
Полицией был введен план "Перехват". 
 

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейскими водитель задержан. Им оказался 36-летний сельчанин. С его слов, испугавшись, он оставил место ДТП. Автомашина водворена на штрафную стоянку. По факту ДТП и оставления места происшествия проводится проверка", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

 

В Рудном утонула 15-летняя девочка

30.05.2022, 11:49 3006
РУДНЫЙ. 30 МАЯ - В Рудном в запрещенном для купания месте на реке Тобол утонула девочка 2007 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
29 мая в 19.15 на улице Парковой из реки Тобол извлекли тело подростка 2007 года рождения.
 
По данным ДЧС Костанайской области, 15-летняя девочка утонула примерно в 17.15. 
 
В ведомстве отметили, что, находясь в компании друзей, подросток купался в запрещенном месте.
 
С целью недопущения происшествий на воде ДЧС Костанайской области рекомендует соблюдать следующие правила безопасности:
 
- не заплывайте за знаки ограждения (буйки), не купайтесь сразу после приема пищи и в состоянии алкогольного опьянения;
 
- не ныряйте в незнакомых местах, не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;
 
- купайтесь только в разрешенных местах;
 
- не пользуйтесь при купании камерами, мячами, досками;
 
- не оставляйте детей без присмотра взрослых.

В Нур-Султане двое детей утонули в реке Есиль.
 

В Атырау произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

30.05.2022, 09:27 4661
В Атырау произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
Фото: Мой город
АТЫРАУ. 30 МАЯ - В Атырау 29 мая около 19.00 на пересечении 18-й и 21-й улиц в поселке Таскала-3 пассажирский автобус столкнулся с ГАЗелью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, на перекрестке пассажирский автобус Daewoo не уступил дорогу ГАЗели, которая двигалась справа, и врезался в нее. От удара ГАЗель опрокинулась и врезалась в электрический столб, сообщает портал "Мой город". 
 
В результате ДТП водитель ГАЗели и пассажиры общественного транспорта получили различные травмы и обратились за медицинской помощью.
 

Число жертв отравления неизвестным веществом в Павлодарской области выросло до семи

29.05.2022, 20:47 10086
Число жертв отравления неизвестным веществом в Павлодарской области выросло до семи
ПАВЛОДАР. 29 МАЯ - Седьмой обратившийся за медпомощью с отравлением неизвестным веществом мужчина умер в больнице Павлодара, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в региональном управлении здравоохранения, 48-летний мужчина был госпитализирован в реанимацию больницы № 3 города Павлодара, информирует Pavlodarnews.kz. 
 

Пациент 1974 года рождения. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. К сожалению, спасти мужчину не удалось", - сообщили в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области еще один мужчина погиб от отравления неизвестной жидкостью.
 

В Нур-Султане двое детей утонули в реке Есиль

29.05.2022, 19:51 11916
В Нур-Султане двое детей утонули в реке Есиль
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - В Нур-Султане на реке Есиль в районе моста на улице Бейсекова утонули двое детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

29 мая в 12.50 на пульт "112" поступило сообщение о том, что на реке Есиль в районе моста по улице Бейсекова утонули двое детей. По прибытии подразделений оперативно-спасательного отряда произведен визуальный осмотр вещей, оставленных на пляже у входа в воду, и начаты поисковые работы. Водолазным отрядом незамедлительно произведено обследование дна реки, где из воды было извлечено тело одного несовершеннолетнего ребенка мужского пола, затем спустя несколько минут найдено тело второго мальчика", - информирует телеканал КТК со ссылкой на ДЧС столицы. 

 
Как сообщили в ДЧС, личности детей устанавливаются департаментом полиции. Также отмечается, что ранее на территории данной реки был установлен информационный стенд, а также знаки о запрете купания на данном участке.
 

Поезд насмерть сбил мужчину в Уральске

28.05.2022, 19:27 23506
УРАЛЬСК. 28 МАЯ - Сегодня, 28 мая, на 126-м перегоне Желаево - Уральск пассажирский поезд насмерть сбил мужчину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
 
В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иную информацию в интересах следствия в ведомстве раскрывать не стали, сообщает портал "Мой город".

В Балхаше мужчине поездом отрезало обе ноги.
 

Четверо скончались от отравления неизвестным веществом в Павлодарской области

28.05.2022, 18:18 24346
ПАВЛОДАР. 28 МАЯ - Четыре человека скончались от отравления неизвестным веществом в Иртышском районе, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Всего зафиксировано семь обращений с отравлением неизвестным веществом, информирует портал Pavlodarnews.kz.
 

Трое умерли на дому, четверо обратились в приемный покой Иртышской райбольницы, где один из пациентов скончался, двое в крайне тяжелом состоянии находятся на аппарате ИВЛ. Один пострадавший транспортирован в 3-ю городскую больницу Павлодара в состоянии средней степени", – говорится в сообщении областного управления здравоохранения.

 
Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.
 
Трагический инцидент расследует полиция, сообщает издание.
 

Прицеп с 10 тоннами растительного масла сгорел в Павлодарской области

28.05.2022, 18:03 23526
ПАВЛОДАР. 28 МАЯ - Прицеп седельного тягача с десятью тоннами растительного масла в пластиковых емкостях сгорела на трассе Павлодар - Успенка - РФ 28 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение о пожаре возле села Успенка поступило в 12.06. 
 

На открытой территории полностью выгорел тентованный прицеп седельного тягача марки KRONE ZZF18 2004 года выпуска", - сообщает пресс-служба ДЧС региона.

 
По информации ведомства, в прицепе находилось порядка 10 тонн растительного масла, разлитого в пластиковые емкости.
 
Известно, что груз направлялся транзитом из Новосибирска в Бишкек через границу Казахстана. 
 
Пожар ликвидирован в 13.50.
 
Также сообщается о возгорании сухой травы на двух участках площадью 500 квадратных метров и 4 гектара. Возгорание ликвидировано в 14.40.
 
Жертв и пострадавших нет.
 

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