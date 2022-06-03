В Уральске в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи

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ТУРКЕСТАН. 3 ИЮНЯ - Учителя информатики одной из школ Сарыагашского района Туркестанской области подозревают в изнасиловании девятиклассницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.



О шокирующем инциденте написала в Instagram блогер Саида ТУРСУМЕТОВА



"История, которую мне сегодня поведали, из разряда шокирующих. В одной из Сарыагашских школ учитель информатики якобы изнасиловал девятиклассницу. Прямо в школе. В полиции даже якобы есть фото места происшествия. Есть оно и у одного из учителей", - цитирует Турсуметову "Экспресс-К".



По словам блогера, после появления публикации с ней связался руководитель отдела развития человеческого потенциала Сарыагашского района Даулет АКАТОВ.



"Он рассказал, что сейчас в школе и в селе, где это все произошло, работает специальная группа. Сегодня до 18.00 обещали предоставить ответ. Очень понравилось, как Даулет Анасович сказал: "Школа не публичный дом, а потому все виновные понесут наказание", - пишет журналистка.



В школе также ждут проверку из министерства образования.



В пресс-службе управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Экспресс К сообщили следующее:



"Мы в курсе этой информации. Над этим вопросом работают компетентные органы. Ведутся работы по внутренней проверке. Пока без подтверждения достоверности никакая иная информация не разглашается. Если будет установлена достоверность информации, управление развития человеческого потенциала Туркестанской области примет соответствующие меры".



Инцидент также прокомментировали в департаменте полиции Туркестанской области.



"Сообщаем, что 30.05.2022 года в Сарыагашский РОП с заявлением обратилась местная жительница по факту действий сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье 122 часть 1 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Подозреваемый молодой человек установлен и задержан", - проинформировали в пресс-службе ведомства.



В рамках начатого досудебного расследования назначены экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.



Напомним, в Рудном воспитатель детского дома получил 23 года тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней.



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