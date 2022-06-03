В Уральске в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи

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Учителя одной из школ Туркестанской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетней школьницы
ТУРКЕСТАН. 3 ИЮНЯ - Учителя информатики одной из школ Сарыагашского района Туркестанской области подозревают в изнасиловании девятиклассницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
О шокирующем инциденте написала в Instagram блогер Саида ТУРСУМЕТОВА
"История, которую мне сегодня поведали, из разряда шокирующих. В одной из Сарыагашских школ учитель информатики якобы изнасиловал девятиклассницу. Прямо в школе. В полиции даже якобы есть фото места происшествия. Есть оно и у одного из учителей", - цитирует Турсуметову "Экспресс-К".
По словам блогера, после появления публикации с ней связался руководитель отдела развития человеческого потенциала Сарыагашского района Даулет АКАТОВ.
"Он рассказал, что сейчас в школе и в селе, где это все произошло, работает специальная группа. Сегодня до 18.00 обещали предоставить ответ. Очень понравилось, как Даулет Анасович сказал: "Школа не публичный дом, а потому все виновные понесут наказание", - пишет журналистка.
В школе также ждут проверку из министерства образования.
В пресс-службе управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Экспресс К сообщили следующее:
"Мы в курсе этой информации. Над этим вопросом работают компетентные органы. Ведутся работы по внутренней проверке. Пока без подтверждения достоверности никакая иная информация не разглашается. Если будет установлена достоверность информации, управление развития человеческого потенциала Туркестанской области примет соответствующие меры".
Инцидент также прокомментировали в департаменте полиции Туркестанской области.
"Сообщаем, что 30.05.2022 года в Сарыагашский РОП с заявлением обратилась местная жительница по факту действий сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье 122 часть 1 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Подозреваемый молодой человек установлен и задержан", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
В рамках начатого досудебного расследования назначены экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.
Напомним, в Рудном воспитатель детского дома получил 23 года тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней.
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Выяснилось, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул в заведении. Его попыталась разбудить сотрудница кафе, тогда он и напал на нее", - пояснили в полиции.
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Очевидцы сообщили о том, что напротив жилого массива Приморский, на "Солдатском пляже", утонул 17-летний подросток. Очевидцами спасено два человека. На данный момент водолазами проводится погружение на дно", - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
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Тут и ГТА, и "Форсаж", и "Бойцовский клуб", - прокомментировали видео очевидцы.
30 мая в столице в 17.20 произошло ДТП с участием 39-летнего водителя автомашины КамАЗ, который пытался скрыться с места происшествия. В ходе преследования правонарушитель оказал неповиновение, проигнорировав законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, допустив столкновение с патрульной автомашиной, а также оказал физическое сопротивление при задержании", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.
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Предварительная причина - грозовой разряд. Ориентировочная площадь составила 200 - 250 гектаров. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ДЧС региона.
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1 июня 2022 года в 11.20 на объекте строительства жилого дома по проспекту Каныша Сатпаева, микрорайон Спорт, позиция 79-80, произошло падение башенного крана КБ-403 А, принадлежащего ТОО "СтройТрастПроект", - сообщили в Комитете промышленной безопасности МЧС РК.
Разрушений и повреждений зданий и сооружений, находящихся вблизи, не произошло. Жертв и пострадавших нет. Во время падения кран не эксплуатировался", - уточнили в комитете.
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