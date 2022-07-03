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На электростанции в Аксу погиб рабочий

02.07.2022, 09:34 17681
На электростанции в Аксу погиб рабочий
ПАВЛОДАР. 2 ИЮЛЯ - Инцидент, повлекший гибель рабочего, произошел 30 июня в 22.03 в котельном отделении котлотурбинного цеха Аксуской электростанции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Погиб сотрудник ТОО "ERG Service" - слесарь по ремонту котельных и пылеприготовительных цехов. Он проводил работы внутри механизма мельницы валковой среднеходовой, сообщили в пресс-службе компании.
 
О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование.
 
Коллектив и руководство ТОО "ERG Service" приносят глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Компания окажет семье необходимую помощь.

Ранее сообщалось о гибели двух рабочих на заводе "Казфосфат" в Жамбылской области. 

Смертность работников на казахстанских предприятиях выросла на 6%.
 

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В Павлодарской области степной пожар охватил три района

02.07.2022, 20:16 9256
ПАВЛОДАР. 2 ИЮЛЯ - Природный пожар, вспыхнувший в степи вблизи села Безводное, перешел границы Щербактинского и района Аккулы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение о пожаре поступило 1 июля в 15.40.
 
Пожарные установили, на трех разрозненных очагах горела сухая трава. На территории Павлодарского района площадь возгорания составила 30 га, на участке в районе Аккулы - 20 га и в Щербактинском районе - 20 га, сообщает pavlodarnews.kz.
 

Огонь также охватил свежескошенное сено в трех телегах весом примерно шесть тонн. Пожар локализовали в 21.10 и ликвидировали в 21.58", - сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

 
На место ЧП выезжали семь единиц техники и 41 сотрудник службы пожаротушения. Кроме того, в ликвидации огня участвовали местные исполнительные органы, сельские добровольные пожарные формирования, лесники.
 

Крупный пожар потушили на рынке "Алтын Орда" под Алматы

02.07.2022, 15:41 13676
АЛМАТЫ. 2 ИЮЛЯ - На базаре "Жеты Курдас", расположенном на территории рынка "Алтын Орда", произошло возгорание кровли трех зданий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение о пожаре поступило 2 июля в 13.19. По данным ДЧС Алматинской области, горели кровли помещения по приготовлению самсы, здания ломбарда и двухэтажного кафе.
 
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Общая площадь построек 400 квадратных метров.
 
Силы и средства ДЧС Алматинской области были вызваны по повышенному рангу.
 

В тушении загорания задействованы ДЧС Алматинской области (16 сотрудников и пять единиц техники), ДЧС Алматы (11 сотрудников и две единицы техники), районного отдела полиции (шесть сотрудников и две единицы техники)", - говорится в сообщении ведомства.

 
Пожар был ликвидирован в 14.14.
 
Жертв и пострадавших нет. Для выяснения причин пожара на место происшествия была направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС.
 

В Павлодаре из окна четвертого этажа упала трехлетняя девочка

02.07.2022, 12:01 15986
В Павлодаре из окна четвертого этажа упала трехлетняя девочка
ПАВЛОДАР. 2 ИЮЛЯ - Трехлетняя девочка госпитализирована с множеством травм после падения из окна 4-го этажа в Павлодаре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
1 июля в 18.23 на линию "103" поступил вызов с улицы Малайсары батыра, 17. Здесь с четвертого этажа упал трехлетний ребенок. Скорая приехала на место за четыре минуты, информирует региональное издание Pavlodarnews.kz.
 

С множественными травмами и ушибами девочку доставили в областную больницу имени Султанова как ближайший стационар. Затем сюда направили специализированную реанимационную бригаду, и в сопровождении специалистов ребенка транспортировали в детскую областную больницу", - сообщили в областном управлении здравоохранения.

 
Обстоятельства происшествия выясняются.

В Атырау девочки-близняшки выпали из окна третьего этажа.
 

На заводе "Казфосфат" погибли двое рабочих

02.07.2022, 09:03 18361
На заводе "Казфосфат" погибли двое рабочих
Фото: Depositphotos
ТАРАЗ. 2 ИЮЛЯ - Работники завода "Казфосфат" в Жамбылской области попали под жернова дробильной установки. Двое скончались на месте, еще трое получили травмы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Трагедия случилась на дробильно-сортировочной фабрике филиала ТОО "Казфосфат". По предварительной версии, пятеро мужчин попали под жернова дробилки во время ее ремонта, сообщает телеканал КТК.
 
Агрегат был выключен, но неожиданно пришел в действие. На месте погибли 28-летний сварщик и 35-летний слесарь. Еще трое рабочих чудом остались живы, они получили различные травмы. 

Напомним, меньше месяца назад в головном филиале "Казфосфата" на 34-летнего работника упал кирпич, мужчина скончался по дороге в больницу. Полиция выясняет подробности нового происшествия.

Как сообщалось ранее, смертность на предприятиях Казахстана в текущем году выросла сразу на 6%. Безопасностью на производстве пренебрегают как иностранные гиганты, так и отечественные компании.
 

Талдыкорганец избил священнослужителя

01.07.2022, 18:48 25406
ТАЛДЫКОРГАН. 1 ИЮЛЯ - В Талдыкоргане в начале июня у имама местной мечети во время религиозного обряда возник инцидент с группой сторонников деструктивного течения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Конфликт продолжился на территории мечети после завершения обряда. В ходе словесной перепалки один из участников инцидента причинил священнослужителю телесные повреждения, сообщает пресс-служба ДП региона.
 
Полицейские установили и задержали правонарушителя, которым оказался 33-летний приверженец религиозного деструктивного течения, проживающий в областном центре. По факту был собран материал, предусмотренный статьей 73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), направленный на рассмотрение суда.
 
Талдыкорганским межрайонным административным судом в отношении правонарушителя вынесено постановление об административном аресте сроком на 7 суток. Свою вину адмарестованный признал и раскаялся в содеянном.
 

Восьмилетний алматинец попал в реанимацию после удара током в необорудованном сквере

01.07.2022, 10:25 30006
Восьмилетний алматинец попал в реанимацию после удара током в необорудованном сквере
АЛМАТЫ. 1 ИЮЛЯ - В сквере Алатауского района Алматы 8-летнего школьника ударило током, когда он залез на железный забор KAZAKHSTAN TODAY.
 
Восьмилетний мальчик играл вместе с друзьями в одном из скверов. Намеревался перелезть через железный забор. Как вдруг неожиданно мальчика ударило током. Ребенок потерял сознание, информирует телеканал "Астана".
 

Я была на работе, позвонила соседка и кричит: быстрее приходи, твой ребенок без сознания. Я прибежала, у него ноги-руки не сгибаются. Хорошо, скорая быстро приехала. Врачи в больнице сказали, что электрошок может плохо сказаться на сердце", - рассказала мать пострадавшего ребенка Алия Абдикаримова.

 
По словам местных жителей, под напряжением забор не первый день. Накануне в похожей ситуации оказался внук Ботагоз Мукашевой. 
 

Старший мой внук за день до этого случая подошел ко мне и сказал о том, что его ударило током. Я не поверила, думала, сочиняет. Оказалось, правда. Мы сейчас наблюдаем за ним. Это же ток, последствия могут проявиться позже. Переживаем", - рассказала женщина.


 
Обеспокоенные родители убеждены, что несчастного случая можно было избежать, если бы власти вовремя отреагировали на просьбы людей и построили детскую площадку.
 
В акимате Алатауского района сообщили, что сейчас работают над вопросом возведения детской площадки. Пообещали, что до конца года вопрос будет закрыт. 
 

Мы сейчас рассматриваем этот вопрос по программе "Бюджет участия". После рассмотрения вопроса комиссией выйдет решение, на нашем сайте появится раздел, где люди будут голосовать за этот проект по строительству детской площадки", - проинформировал глава отдела коммунального хозяйства аппарата акима Алатауского района Ертис Бесиров.

 
Пообещали власти решить вопрос и со статусом местности. После этого начнутся работы по благоустройству.
 

Что касается пострадавшего восьмилетнего Алинура, его перевели из реанимации в отделение. Но родители остальных детей боятся выпускать их на улицу. Беспокоятся, что несчастный случай может быть не последним", - говорится в материале.

 

На 6% выросла смертность работников на казахстанских предприятиях

01.07.2022, 09:04 31116
На 6% выросла смертность работников на казахстанских предприятиях
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Смертность на предприятиях Казахстана в текущем году выросла сразу на 6%. Безопасностью на производстве пренебрегают как иностранные гиганты, так и отечественные компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В текущем году, по данным Центра развития трудовых ресурсов, за январь-май погибло на производстве 70 человек, что сразу на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
 
По информации finprom.kz, в 2021 году численность пострадавших при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью, в том числе со смертельным исходом, по данным БНС АСПиР РК, выросла на 4,9% по сравнению с 2020 годом и составила 2133 человека. 
 
В региональном разрезе почти половина пострадавших пришлась лишь на 3 региона: Карагандинскую (537 человек), Восточно-Казахстанскую (320 человек) области и Нур-Султан (161 человек).
 
Больше всего пострадавших работало на предприятиях обрабатывающей промышленности - 572 человека. Следом идут горнодобывающая промышленность (444 человек) и сфера строительства (199 человек).
 
Численность погибших при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью, по данным БНС АСПиР РК, за год сократилась на 13,3% и составила 176 человек за 2021 год. Из них погибших при групповых несчастных случаях - 16 человек, что сразу на 42,9% меньше по сравнению с 2020 годом.
 
Сфера-антилидер - строительство: сразу 34 погибших. В свою очередь на предприятиях горнодобывающей промышленности погиб 31 человек, из них 6 человек - при групповых несчастных случаях.
 

Данные Центра развития трудовых ресурсов, принадлежащего Министерству труда и социальной защиты населения РК, отличаются: согласно этому источнику, в 2021 году на производстве пострадали 1465 человек, что на 2,5% меньше по сравнению с 2020 годом. Численность погибших на производстве составила 200 человек, что на 2,4% меньше по сравнению с 2020 годом", - отмечают аналитики.

 
Они подчеркнули, что если на предприятиях иностранных корпораций трагедии случаются периодически, "так как в безопасность на производстве не торопятся вкладываться зарубежные владельцы", то аналогичные трагедии на отечественных предприятиях вызывают еще больше вопросов. 

В Акмолинской области рабочий погиб от удара током на стройке. На ТЭЦ в Темиртау погиб рабочий.

10 июня в одном из цехов АО "АрселорМиттал Темиртау" произошло обрушение кровли. Под завалами оказались 5 огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей АО "АМТ". Четверо из них погибли, еще один работник находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту трагедии заведено уголовное дело.
 

Три человека погибли в ДТП в Алматинской области

30.06.2022, 15:07 37331
Три человека погибли в ДТП в Алматинской области
Фото: pixabay.com
АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - Три человека стали жертвами дорожной аварии, произошедшей сегодня на 37-м километре автодороги Алматы - Жетыген в Талгарском районе Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

31-летний мужчина, управлявший автомашиной Lada Granta, допустил ее опрокидывание близ поселка Жаналык. В салоне автомобиля находились 5 человек, трое из которых погибли на месте происшествия. Также при госпитализации в больницу скончался один из двух пострадавших", - сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.

 
По факту ДТП начато уголовное расследование по статье 345, часть 4, УК РК (Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

 

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