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На 6% выросла смертность работников на казахстанских предприятиях

01.07.2022, 09:04 11676
На 6% выросла смертность работников на казахстанских предприятиях
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Смертность на предприятиях Казахстана в текущем году выросла сразу на 6%. Безопасностью на производстве пренебрегают как иностранные гиганты, так и отечественные компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В текущем году, по данным Центра развития трудовых ресурсов, за январь-май погибло на производстве 70 человек, что сразу на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
 
По информации finprom.kz, в 2021 году численность пострадавших при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью, в том числе со смертельным исходом, по данным БНС АСПиР РК, выросла на 4,9% по сравнению с 2020 годом и составила 2133 человека. 
 
В региональном разрезе почти половина пострадавших пришлась лишь на 3 региона: Карагандинскую (537 человек), Восточно-Казахстанскую (320 человек) области и Нур-Султан (161 человек).
 
Больше всего пострадавших работало на предприятиях обрабатывающей промышленности - 572 человека. Следом идут горнодобывающая промышленность (444 человек) и сфера строительства (199 человек).
 
Численность погибших при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью, по данным БНС АСПиР РК, за год сократилась на 13,3% и составила 176 человек за 2021 год. Из них погибших при групповых несчастных случаях - 16 человек, что сразу на 42,9% меньше по сравнению с 2020 годом.
 
Сфера-антилидер - строительство: сразу 34 погибших. В свою очередь на предприятиях горнодобывающей промышленности погиб 31 человек, из них 6 человек - при групповых несчастных случаях.
 

Данные Центра развития трудовых ресурсов, принадлежащего Министерству труда и социальной защиты населения РК, отличаются: согласно этому источнику, в 2021 году на производстве пострадали 1465 человек, что на 2,5% меньше по сравнению с 2020 годом. Численность погибших на производстве составила 200 человек, что на 2,4% меньше по сравнению с 2020 годом", - отмечают аналитики.

 
Они подчеркнули, что если на предприятиях иностранных корпораций трагедии случаются периодически, "так как в безопасность на производстве не торопятся вкладываться зарубежные владельцы", то аналогичные трагедии на отечественных предприятиях вызывают еще больше вопросов. 

В Акмолинской области рабочий погиб от удара током на стройке. На ТЭЦ в Темиртау погиб рабочий.

10 июня в одном из цехов АО "АрселорМиттал Темиртау" произошло обрушение кровли. Под завалами оказались 5 огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей АО "АМТ". Четверо из них погибли, еще один работник находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту трагедии заведено уголовное дело.
 

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Талдыкорганец избил священнослужителя

01.07.2022, 18:48 5921
ТАЛДЫКОРГАН. 1 ИЮЛЯ - В Талдыкоргане в начале июня у имама местной мечети во время религиозного обряда возник инцидент с группой сторонников деструктивного течения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Конфликт продолжился на территории мечети после завершения обряда. В ходе словесной перепалки один из участников инцидента причинил священнослужителю телесные повреждения, сообщает пресс-служба ДП региона.
 
Полицейские установили и задержали правонарушителя, которым оказался 33-летний приверженец религиозного деструктивного течения, проживающий в областном центре. По факту был собран материал, предусмотренный статьей 73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), направленный на рассмотрение суда.
 
Талдыкорганским межрайонным административным судом в отношении правонарушителя вынесено постановление об административном аресте сроком на 7 суток. Свою вину адмарестованный признал и раскаялся в содеянном.
 

Восьмилетний алматинец попал в реанимацию после удара током в необорудованном сквере

01.07.2022, 10:25 10566
Восьмилетний алматинец попал в реанимацию после удара током в необорудованном сквере
АЛМАТЫ. 1 ИЮЛЯ - В сквере Алатауского района Алматы 8-летнего школьника ударило током, когда он залез на железный забор KAZAKHSTAN TODAY.
 
Восьмилетний мальчик играл вместе с друзьями в одном из скверов. Намеревался перелезть через железный забор. Как вдруг неожиданно мальчика ударило током. Ребенок потерял сознание, информирует телеканал "Астана".
 

Я была на работе, позвонила соседка и кричит: быстрее приходи, твой ребенок без сознания. Я прибежала, у него ноги-руки не сгибаются. Хорошо, скорая быстро приехала. Врачи в больнице сказали, что электрошок может плохо сказаться на сердце", - рассказала мать пострадавшего ребенка Алия Абдикаримова.

 
По словам местных жителей, под напряжением забор не первый день. Накануне в похожей ситуации оказался внук Ботагоз Мукашевой. 
 

Старший мой внук за день до этого случая подошел ко мне и сказал о том, что его ударило током. Я не поверила, думала, сочиняет. Оказалось, правда. Мы сейчас наблюдаем за ним. Это же ток, последствия могут проявиться позже. Переживаем", - рассказала женщина.


 
Обеспокоенные родители убеждены, что несчастного случая можно было избежать, если бы власти вовремя отреагировали на просьбы людей и построили детскую площадку.
 
В акимате Алатауского района сообщили, что сейчас работают над вопросом возведения детской площадки. Пообещали, что до конца года вопрос будет закрыт. 
 

Мы сейчас рассматриваем этот вопрос по программе "Бюджет участия". После рассмотрения вопроса комиссией выйдет решение, на нашем сайте появится раздел, где люди будут голосовать за этот проект по строительству детской площадки", - проинформировал глава отдела коммунального хозяйства аппарата акима Алатауского района Ертис Бесиров.

 
Пообещали власти решить вопрос и со статусом местности. После этого начнутся работы по благоустройству.
 

Что касается пострадавшего восьмилетнего Алинура, его перевели из реанимации в отделение. Но родители остальных детей боятся выпускать их на улицу. Беспокоятся, что несчастный случай может быть не последним", - говорится в материале.

 

Три человека погибли в ДТП в Алматинской области

30.06.2022, 15:07 22286
Три человека погибли в ДТП в Алматинской области
Фото: pixabay.com
АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - Три человека стали жертвами дорожной аварии, произошедшей сегодня на 37-м километре автодороги Алматы - Жетыген в Талгарском районе Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

31-летний мужчина, управлявший автомашиной Lada Granta, допустил ее опрокидывание близ поселка Жаналык. В салоне автомобиля находились 5 человек, трое из которых погибли на месте происшествия. Также при госпитализации в больницу скончался один из двух пострадавших", - сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.

 
По факту ДТП начато уголовное расследование по статье 345, часть 4, УК РК (Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

 

В Атырау девочки-близняшки выпали из окна третьего этажа

30.06.2022, 13:52 23466
В Атырау девочки-близняшки выпали из окна третьего этажа
АТЫРАУ. 30 ИЮНЯ - В Атырау из окна третьего этажа дома, расположенного в микрорайоне Нурсая, выпали две пятилетние девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, инцидент произошел 27 июня в 22.10, информирует портал "Мой город". 
 

Близняшки оперлись на москитную сетку, но она не выдержала их веса. Мама девочек находилась в соседней комнате", - отмечает издание. 

 
Сообщается, что детей доставили в реанимационное отделение областной детской больницы. 
 
Спасатели отмечают, что в хронику происшествий чаще всего попадают дети до пяти лет (80% случаев). Половина всех падений связана с мебелью, стоящей возле окна, и невнимательным отношением взрослых. 
 

Двое погибли, десять пострадали в ДТП в Карагандинской области

30.06.2022, 08:41 27231
Двое погибли, десять пострадали в ДТП в Карагандинской области
КАРАГАНДА. 30 ИЮНЯ - Два человека погибли, семеро детей и трое взрослых пострадали в дорожной аварии в Нуринском районе 28 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Две машины столкнулись лоб в лоб на автодороге Жараспай - Нура около десяти часов вечера, сообщает Telegram-канал "Вечерняя Караганда".
 
По предварительным данным, виновником ДТП стал 58-летний водитель "Хонда Одиссей". Прямо на мосту он выехал на встречную полосу и врезался в "Фольксваген Гольф", которым управлял 25-летний мужчина.
 
Водитель "Хонды" скончался на месте ДТП, водитель "Фольксвагена" скончался в больнице.
 
Также в больницу с различными травмами были доставлены пассажиры "Фольксвагена" - трое взрослых (супруги и брат женщины) и семеро детей возрастом от 2 до 11 лет. 
 

Факт ДТП зарегистрирован в полиции, и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", -сообщили в ДП Карагандинской области.


 

С начала года в ДТП погибли более 700 человек

29.06.2022, 20:51 33791
С начала года в ДТП погибли более 700 человек
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Министерство внутренних дел призывает участников дорожного движения соблюдать правила безопасного поведения на дорогах, а самое главное - помнить, что последствия их игнорирования очень трагические, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С начала года в дорожных авариях погибли более 700 человек и получили травмы около 7 тысяч наших граждан. Ежедневно на дорогах страны гибнут до 10 человек и порядка 70 получают различные телесные повреждения, сообщает Polisia.kz
 
Только вчера за сутки зарегистрировано по стране 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли и 57 травмированы. 
 
Значительное число пострадавших - это дети и молодые люди до 40 лет. 
 
Анализ дорожных аварий указывает, что основными причинами их совершения остаются превышение скоростного режима, нарушение правил маневрирования, выезд на встречную полосу движения, опрокидывание, наезд на пешеходов.
 

В ЗКО утонула школьница

29.06.2022, 20:20 34456
В ЗКО утонула школьница
УРАЛЬСК. 29 ИЮНЯ - 15-летняя девочка погибла 29 июня в 15.50, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Девочка утонула в необорудованном для купания месте на реке Урал в селе Рубеженское района Байтерек, сообщает портал "Мой город".
 
Тело обнаружили и извлекли из воды очевидцы.
 
В Туркестанской области ведутся поиски тел двух студентов из Индии, которые утонули в каньоне Аксу.
 
В минувшую субботу, 26 июня, в Капшагайском водохранилище утонули четыре родственника.
 
24 июня четырнадцатилетний мальчик утонул в реке Иртыш в Павлодаре. Ребенка вытащили из воды, но не смогли спасти.
 

Люди оказались заблокированными во время пожара в караоке-баре в Алматы

29.06.2022, 12:17 35226
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 29 ИЮНЯ - В Алматы в Медеуском районе произошел пожар в караоке-баре "Рояль", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, 28 июня в 17. 09 пожарные выехали в Медеуский район, улица Толе би, 35/23, на сообщение о возгорании караоке-бара "Рояль". По прибытии в 17.17 обнаружено горение помещений караоке-бара на первом этаже административного здания, огонь успел охватить площадь в 30 квадратных метров. 
 

На первом и втором этажах создалось плотное задымление и высокая температура, люди, находящиеся на вышележащих этажах (других организаций), остались заблокированными от выхода. Из окон вышележащих этажей они звали о помощи, один их них выбежал на козырек здания", - проинформировали в департаменте.

 
Сообщается, что в ходе тушения пожара было спасено 4 человека (3 женщины - 49, 50, 61 года и один мужчина 39 лет). Двое спущены по пожарной автолестнице, еще двоих вывели сквозь ядовитый дым, надев спасательный колпак. 
 

В тушении пожара было задействовано 10 единиц техники и 35 человек личного состава. Пожар локализовали за 30 минут, ликвидировали в 18.03. Спасенных осмотрела прибывшая бригада медицинской службы, в настоящее время их жизни ничего не угрожает", - добавили в ведомстве.

 

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