На ТЭЦ в Темиртау погиб рабочий

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16 июня при производстве монтажных работ на котле № 7 ТЭЦ-2 погиб мужчина 1986 года рождения, который упал с 20-метровой высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью, информирует портал EKaraganda.
Сообщается, что мужчина был сотрудником ТОО "AB Construction".
Руководство компании выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Случай расследуется.
Напомним, 10 июня в одном из цехов АО "АрселорМиттал Темиртау" произошло обрушение кровли. Под завалами оказались 5 огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей АО "АМТ". Четверо из них погибли, еще один работник находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту трагедии заведено уголовное дело.