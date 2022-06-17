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На ТЭЦ в Темиртау погиб рабочий

16.06.2022, 16:18 13041
На ТЭЦ в Темиртау погиб рабочий
Фото: Depositphotos
ТЕМИРТАУ. 16 ИЮНЯ - Сегодня 36-летний рабочий погиб на тепловой электростанции в Темиртау, упав с 20-метровой высоты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
16 июня при производстве монтажных работ на котле № 7 ТЭЦ-2 погиб мужчина 1986 года рождения, который упал с 20-метровой высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью, информирует портал EKaraganda.
 
Сообщается, что мужчина был сотрудником ТОО "AB Construction".
 
Руководство компании выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
 
Случай расследуется.
 
Напомним, 10 июня в одном из цехов АО "АрселорМиттал Темиртау" произошло обрушение кровли. Под завалами оказались 5 огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей АО "АМТ". Четверо из них погибли, еще один работник находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту трагедии заведено уголовное дело.
 

новости по теме

В Атырау произошло массовое отравление донерами

16.06.2022, 20:38 9246
В Атырау произошло массовое отравление донерами
АТЫРАУ. 16 ИЮНЯ - 14 июня за помощью к врачам обратились семь человек, 15 июня - еще двое, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Среди тех, кто покупал 12-13 июня донеры в частном киоске Afisha и попал в больницу, есть члены одной семьи. Самому младшему из пострадавших 1 год и 7 месяцев, сообщает "АЖ".
 

В наш стационар с 14 июня стали поступать пациенты с острыми кишечными заболеваниями. В настоящее время 9 больных проходят стационарное лечение под постоянным наблюдением медиков. Все они находятся в состоянии средней тяжести", - рассказал врач-инфекционист Атырауской областной больницы Адильбек Махаш.

 
По словам врача, 14 июня госпитализированы 3 человека, на следующий день - 5 пациентов, сегодня поступил еще один. Есть также больные, которые обратились к участковому врачу и лечатся дома.
 
Ранее в Нур-Султане 64 человека отравились суши.
 
9 июня в Алматы пять человек доставили в больницу скорой неотложной помощи с отравлением аммиаком.
 

В Алматы в результате ДТП с участием автобуса и крана пострадали пять человек

16.06.2022, 20:27 10616
В Алматы в результате ДТП с участием автобуса и крана пострадали пять человек
АЛМАТЫ. 16 ИЮНЯ - Автокран врезался в маршрутный автобус на проспекте Аль-Фараби в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
16 июня около 17.00 водитель - гражданин К., управляя самоходным краном стреловой марки Kamatsu LW 250-5, выезжая с второстепенной дороги улицы Мендикулова в северном направлении на проспект Аль-Фараби, допустил столкновение с маршрутным автобусом марки Golden Dragon под управлением водителя гр. А., следовавшего по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, сообщает департамент полиции Алматы. 
 
В результате аварии пострадали 5 пассажиров, которые доставлены в медицинские учреждения. Расследованием происшествия занимаются сотрудники управления полиции Медеуского района.
 
 

Трое детей утонули в Акмолинской области

16.06.2022, 18:21 11516
Трое детей утонули в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 16ИЮНЯ - В Акмолинской области за два дня утонули три ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил в ходе брифинга заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Кайрат Касым, на зоне отдыха Silk Way в селе Жибек Жолы Аршалынского района утонула девочка 2010 года рождения. В Астраханском районе вблизи села Первомайка на реке Есиль утонули двое несовершеннолетних в возрасте шести и девяти лет. Спикер отметил, что в обоих случаях места не были  предназначены для купания.
 
Как сообщил Касым, до начала купального сезона сотрудниками ОСО ДЧС Акмолинской области производилось обследование водных акваторий, прилегающих к месту зоны отдыха Silk Way. Обследование показало, что дно водоема не пригодно для купания, был выдан соответствующий акт о непригодности.
 

Несмотря на теплую погоду, вода еще не прогрелась до безопасной температуры для купания (17-18 градусов), в настоящее время температура воды составляет 12-13 градусов. На территории области функционирует 10 коммунальных и 59 частных пляжей. На сегодняшний день обследовано 85 водоемов, по итогам которых даны 78 положительных заключений, также обучено 120 общественных спасателей, - добавил спикер.

 

Два строящихся моста размыло дождями в Жетысуской области

16.06.2022, 13:55 14976
ТАЛДЫКОРГАН. 16 ИЮНЯ - Два строящихся моста разрушились из-за сильных дождей в селе Шанханай Кербулакского района Жетысуской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

15 июня из-за сильных осадков поднялся уровень воды на реке Майтобе. В результате частично размыло грунт двух новостроящихся трубчатых мостов на дороге областного значения Сарыозек - Коктал - Майтобе", - сообщили в районном акимате

 
Пострадавших и разрушений нет. Движение осуществляется по объездной дороге.
 
В акимате отметили, что с прекращением дождя уровень воды в реке снизился, но в результате непогоды пять дворов на улице Бейбитшилик оказались частично подтопленными. На месте затопления работали 27 человек, 11 единиц техники и одна мотопомпа ДЧС и дорожной службы.
 
 

Финансовую помощь семьям погибших работников окажет "АрселорМиттал Темиртау"

16.06.2022, 12:29 16836
Финансовую помощь семьям погибших работников окажет "АрселорМиттал Темиртау"
Фото: arcelormittal.kz
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - АО "АрселорМиттал Темиртау" пообещало оказать финансовую помощь семьям работников, погибших 10 июня из-за обрушения кровли в одном из цехов предприятия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы твердо намерены разобраться в случившемся и тесно сотрудничаем с уполномоченными органами, чтобы выяснить причины несчастного случая и как его можно было бы предотвратить. Мы разделяем опустошение и горе семей погибших в результате этой трагедии. Наша главная обязанность - обеспечить им всестороннюю поддержку", - сообщили в пресс-службе предприятия. 


АО "АрселорМиттал Темиртау" обещает следующую поддержку:
 
  • покрытие всех затрат, связанных с погребением; 
  • единовременная выплата в размере десяти годовых зарплат погибших работников каждой пострадавшей семье; 
  • ежемесячная страховая выплата на каждого ребенка до исполнения 18 лет (до 23 лет, если ребенок будет являться студентом); 
  • оплата получения первого образования с дневной формой обучения и всех сопутствующих расходов для детей в возрасте до исполнения 23 лет; 
  • приобретение жилья для тех, у кого его нет, или единовременная компенсация за него; 
  • оплата ремонта имеющегося жилья. Покрытие определенной части ипотечных платежей;
  • содействие в трудоустройстве жен и детей на предприятиях компании;
  • ежегодные путевки в санатории и детские лагеря для жен и детей. 
 
Компания подчеркивает, что будет неукоснительно выполнять все свои социальные обязательства перед семьями погибших и пострадавших.
 
Напомним, 10 июня в одном из цехов предприятия произошло обрушение кровли. Под завалами оказались 5 огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей АО "АМТ". Четверо из них погибли, еще один работник находится в больнице в тяжелом состоянии. 

По факту трагедии заведено уголовное дело. 
 
Ранее соболезнования родным и близким погибших выразил президент Касым-Жомарт Токаев.
 

В Нур-Султане количество отравившихся суши увеличилось до 91

16.06.2022, 08:52 18821
В Нур-Султане количество отравившихся суши увеличилось до 91
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - В Нур-Султане количество отравившихся в суши-баре увеличилось до 91. На владельца суши-бара завели уголовное дело, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Количество астанчан, которые отравились в популярном суши-баре, увеличилось до 91. Двадцать из них - это дети. Медики говорят, пациенты поступают не сразу, так как инфекция может проявиться в организме спустя даже семь дней, сообщает телеканал КТК
 
Всего в больнице остается 45 человек. Все они перекусывали или заказывали доставку в одном месте - это одна из точек популярной сети быстрого питания. Она продолжала работать даже после массового отравления, и вот на днях ее все-таки закрыли. 
 
Поверхностный осмотр показал, что в заведении нарушали процесс приготовления еды и хранения продуктов. Санврачи сейчас ждут окончательных анализов на наличие инфекций. 
 
Хозяину грозит штраф до 6 миллионов тенге и даже закрытие точки. Полиция завела уголовное дело.
 
Сигналы от посетителей стали поступать еще с прошлой недели. А чтобы инициировать проверку, достаточно трех обращений. Однако уже в понедельник медики заявили о 54 взрослых и 10 детях. Все они жаловались на тошноту, рвоту, жидкий стул и головные боли с температурой. 
 

Состояние больных средней степени тяжести расценивается. В основном заболевание связывают с употреблением суши 9-го, 10-го числа. Пятнадцать человек были обследованы на носительство кишечных инфекций. На сегодняшний день пока еще результатов нет. Там же были отобраны смывы, отобрана пищевая продукция, сырая и готовая продукция и вот обследованы сотрудники", - сказала заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Нур-Султана Жанна Пралиева.

 

В Жамбылской области на трассе загорелся грузовик

15.06.2022, 18:53 26946
В Жамбылской области на трассе загорелся грузовик
Фото: ДП Жамбылской области
ТАРАЗ. 15 ИЮНЯ - Авария произошла 15 июня в 3.00 на 544-м км автодороги республиканского значения Западная Европа - Западный Китай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Загорелся прицеп грузового автомобиля Scania, следовавший из Тараза. Из-за сильного пожара, распространившегося на большую площадь и не дававшего проехать, движение по трассе было остановлено, сообщает ДП региона. 

 
В 3.40, не доезжая 550-600 м до горящего прицепа, водитель грузовика DAF протаранил десять автомобилей, стоявших в попутном направлении. 
 
В результате пассажир Toyota Camry скончался на месте, девять человек получили ранения и были доставлены в городскую больницу.
 
Начато досудебное расследование и назначена необходимая экспертиза.
 

В реке Есиль утонула 12-летняя девочка

15.06.2022, 16:48 25181
В реке Есиль утонула 12-летняя девочка
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Вчера вечером в селе Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области в реке Есиль утонула 12-летняя девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в областном ДЧС, девочка 2010 года рождения утонула в необорудованном для купания месте. 
 

На место вызова были направлены спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Нур-Султана. Тело девочки в одежде было обнаружено и извлечено в 20.58. Стоит отметить, что 21 мая проведено обследование водоема зоны отдыха, где был выдан акт о непригодности к купанию. 28 мая сотрудниками отдела проведены профилактические работы в зоне отдыха Silk Way по разъяснению основных требований правил безопасности на водоеме и оборудования зоны отдыха спасательным постом. Был установлен информационный стенд о запрете купания и оставлении детей без присмотра на водоеме", - проинформировали в ДЧС.

 

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