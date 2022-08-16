Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 15 АВГУСТА - Страшное ДТП произошло в Актюбинской области, в результате которого погибли четыре человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Polisia.kz, 14 августа в 16.55 на 75-м км автодороги Покровка - Жанажол произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 26-летний водитель автомашины ВАЗ 2113, двигаясь со стороны города Темира в направлении поселка Кенкияк, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с КамАЗом под управлением 50-летнего жителя Мугалжарского района.
В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ 2113 и три пассажира от полученых травм скончались на месте.
Кроме того, один пассажир легковушки с различными травмами госпитализирован.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 4, УК РК.