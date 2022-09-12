В Актау работники скорой помощи не вышли на работу

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АКТАУ. 11 СЕНТЯБРЯ - Работники скорой медицинской помощи в Актау не вышли на работу, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Водители и фельдшеры на областной станции скорой помощи с сегодняшнего дня, 11 сентября, не вышли на свои рабочие места", - пишет региональное издание "Лада" .









Как объяснили работники скорой помощи области, они неоднократно обращались к своему руководству по поводу повышения заработной платы.





Руководство, по словам медиков, вышло к ним на встречу и пообещало решить вопрос завтра. Работники скорой им не верят.





В Актау, по словам собравшихся, работают две машины скорой помощи, которые обслуживают вызовы только первой категории срочности.