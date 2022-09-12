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В Актау работники скорой помощи не вышли на работу

11.09.2022, 14:37 10991
В Актау работники скорой помощи не вышли на работу
Фото: lada.kz
АКТАУ. 11 СЕНТЯБРЯ - Работники скорой медицинской помощи в Актау не вышли на работу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Водители и фельдшеры на областной станции скорой помощи с сегодняшнего дня, 11 сентября, не вышли на свои рабочие места", - пишет региональное издание "Лада".



Как объяснили работники скорой помощи области, они неоднократно обращались к своему руководству по поводу повышения заработной платы.

Руководство, по словам медиков, вышло к ним на встречу и пообещало решить вопрос завтра. Работники скорой им не верят.

В Актау, по словам собравшихся, работают две машины скорой помощи, которые обслуживают вызовы только первой категории срочности.
 

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В 273 км от Алматы произошло землетрясение

11.09.2022, 20:31 5776
АЛМАТЫ. 11 СЕНТЯБРЯ - Землетрясение в 273 километрах к северо-востоку от Алматы зафиксировали казахстанские сейсмологи в воскресенье, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным казахстанских сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы 11 сентября в 17.42.
 

Эпицентр землетрясения расположен в 273 километрах на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана", - сообщает служба сейсмических станций СОМЭ.

 
Энергетический класс землетрясения - 8.9. Магнитуда MPV - 4.1. Глубина - 25 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 

Рейсы в Нур-Султан и Алматы задержали из-за задымления в аэропорту Ташкента

11.09.2022, 20:06 6416
ТАШКЕНТ. 11 СЕНТЯБРЯ - Вылеты трех самолетов до Алматы, Нур-Султана и Москвы задерживаются из-за задымления в аэропорту Ташкента, передает KAZAKHSTAN TODAY.

11 сентября в терминале вылета международных авиалиний аэропорта "Ташкент" произошло задымление. Пассажиры и сотрудники были экстренно эвакуированы. На место оперативно прибыли соответствующие службы аэропорта "Ташкент" - дежурные расчеты службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта (СПАСОП), служба электросветотехнического обеспечения полетов (ЭСТОП) и служба авиационной безопасности (САБ)", - говорится в сообщении пресс-службы АО "Uzbekistan Airports". 

По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание источника бесперебойного питания (UPS) на трансформаторной подстанции на цокольном этаже. В целях устранения причин замыкания, а также в целях безопасности сотрудников служб, работающих на месте происшествия, было принято решение на некоторое время обесточить терминал аэропорта.

Задымление началось в подвале около 10.30. Благодаря мгновенной реакции сотрудников аэропортовых служб и подоспевшей помощи пожарных расчетов из города задымление и возгорание удалось оперативно ликвидировать. В зале дыма не было, только неприятный запах. В 10.40 пришлось временно обесточить аэропорт. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники соответствующих служб аэропорта и устраняют причины замыкания", - прокомментировал директор ООО "Uzbekistan Airports Handling" Умид Хамраев.

На данный момент задерживаются вылеты трех рейсов: КС-128 до Алматы, HY-721 до Нур-Султана и SU-1975 до Москвы. Аэропортовые службы прикладывают все усилия для скорейшего возобновления работы воздушной гавани. К этому часу уже большая часть терминала подключена к электричеству.
 

Женщину спасли из горящего здания в Жанаозене

11.09.2022, 12:45 11626
АКТАУ. 11 СЕНТЯБРЯ - В Жанаозене бойцы Национальной гвардии Республики Казахстан спасли из огня женщину и помогли потушить пожар в одном из торговых домов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Возгорание произошло 9 сентября около 23.40. Находясь на маршруте патрулирования, начальник войскового наряда рядовой Жамбыл Джаксылыков заметил задымление в торговом доме "Алтын дан". О происшествии он немедленно доложил дежурному по войсковым нарядам капитану Беку Байбосынову, сообщает Polisia.kz.
 
Капитан Бек Байбосынов оперативно прибыл на место пожара. Далее совместно с начальником войскового наряда старшим сержантом Дамиром Кунболатовым и 6 патрульными они оцепили район торгового дома и начали эвакуировать людей из горящего здания до приезда пожарных расчетов. 
 
В ходе разведки удалось выяснить, что внутри здания осталась 45-летняя хозяйка торгового дома. Для спасения женщины гвардейцы незамедлительно последовали внутрь горящего помещения. Найти пострадавшую удалось на втором этаже, в одной из комнат - она крепко спала. Бойцы Нацгвардии вынесли ее на свежий воздух, а затем сразу же оказали помощь в тушении пожара. 
 
В настоящее время сотрудники пожарной службы устанавливают причину возгорания.
 

В Костанайской области ликвидировали лесной пожар, начавшийся 2 сентября

10.09.2022, 14:53 27561
В Костанайской области ликвидировали лесной пожар, начавшийся 2 сентября
Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 10 СЕНТЯБРЯ - 10 сентября в 10.00 лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области ликвидирован. Ранее, 7 сентября в 15.00, была объявлена локализация, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Загорание началось 2 сентября в 15.10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района, сообщает "Алау".
 
Общая площадь с момента возникновения пожара составляет 43 тысячи га. Огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. 
 
Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек. В Аулиекольской районной больнице остаются 3 пострадавших.
 
С начала работы оперативного штаба на горячую линию МЧС поступило 38 звонков. Оказана консультативно-психологическая помощь 87 гражданам, с 45 детьми проведена групповая психологическая работа. Воздушными суднами всего произведено 327 сбросов воды на тушение.
 
Общая группировка сил и средств, принимавших участие в тушении пожара, составила 207 единиц техники и 1785 человек.
 
На месте остаются силы и средства лесхозов Басаманского и Семиозерного УЛХ в составе 73 человек и 21 единицы техники. 
 
Оперативный штаб закончил свою работу.
 
Напомним, экологи считают, что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет. 
 

В Карагандинской области ликвидировали очаги природных пожаров

10.09.2022, 13:46 29281
Фото: ДЧС Карагандинской области
КАРАГАНДА. 10 СЕНТЯБРЯ - С 1 по 8 сентября в Карагандинской области сложилась сложная пожароопасная обстановка, в следствие чего на территории пяти районов области (Бухар-Жырауский, Шетский, Каркаралинский, Нуринский, Актогайский) были зарегистрированы многочисленные очаги природных пожаров и загораний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Тушение осложнялось сильными порывами ветра - до 20 метров в секунду и местами сложной пересеченной гористой местностью, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
 
Пожарным благодаря оперативным действиям удалось ликвидировать все возникшие очаги. Всего в ликвидации природных пожаров были задействованы 1540 человек и 461 единица техники. Из них: 307 человек и 73 единицы техники ДЧС Карагандинской области, добровольные противопожарные формирования и местное население - 1100 человек 358 единиц техники, 133 человека и 36 единиц техники организаций лесничества.
 
В настоящее время обстановка стабилизировалась.
 

Студент уральского колледжа умер во время урока физкультуры

10.09.2022, 12:29 30861
Студент уральского колледжа умер во время урока физкультуры
УРАЛЬСК. 10 СЕНТЯБРЯ - 9 сентября студент третьего курса Уральского политехнического колледжа Валихан Нурлыбекулы внезапно упал во время урока физкультуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Преподаватель и медсестра оказывали первую помощь. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи также пыталась реанимировать студента, сообщает портал "Мой город".
 
Несмотря на приложенные усилия, юноша скончался. В управлении здравоохранения ЗКО уточнили, что студент не получал никаких ударов и травм, падение произошло без очевидной причины.
 

В Петропавловске покупатели дрались в магазинах за акционные продукты

10.09.2022, 10:51 33301
ПЕТРОПАВЛОВСК. 10 СЕНТЯБРЯ - Жителей Петропавловска сегодня потрясли скидки. В городских супермаркетах можно было купить товары за полцены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Толпы людей атаковали магазины. Драки и скандалы в очередях активно выкладывали в соцсети, сообщает КТК
 
Самыми популярными из акционных товаров оказались курятина, майонез, кофе, газировка, соки, колбаса, макароны, стиральный порошок и масло. Особым спросом оно пользовалось у мужчин в расцвете сил. За пятилитровые бутыли они чуть ли не дрались. Покупательницы активный интерес проявили к куриной грудке. В одном из магазинов женщины едва не раздавили стеклянную витрину с мясом птицы. 
 
Количество продуктов в одни руки старались ограничить. Например, курятины давали только по 2 килограмма, а растительного масла - по 5 литров на человека. 
 

В Акмолинской области охотник по неосторожности прострелил рыбаку грудь и шею

10.09.2022, 10:23 31711
В Акмолинской области охотник по неосторожности прострелил рыбаку грудь и шею
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 10 СЕНТЯБРЯ - 39-летнего жителя Акмолинской области доставили в больницу с тремя дробовыми ранениями. Была угроза жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мужчине прострелили грудь и шею. Раненого рыбака прооперировали. Медики оценивают его состояние как стабильное, сообщает телеканал "Астана". 
 

Он был в сознании. Если бы был поврежден какой-нибудь из крупных сосудов шеи, то, возможно, мы бы с вами сейчас не разговаривали", - рассказал заведующий травматологическим отделением Атбасарской межрайонной многопрофильной больницы Азатамат Абдрахманов. 

 
Как выяснилось позже, оружие, из которого был произведен выстрел, было не зарегистрировано. Личность стрелка установлена. Им оказался 32-летний житель Атбасара. Заведено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет ограничения свободы. 
 
Атбасарским РОП данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 114 УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
 

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