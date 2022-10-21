Мать и дочь погибли в ДТП в Алматинской области

Фото: Polisia.kz
Алматы. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мать и дочь погибли в жуткой аварии, которая произошла в Алматинской области.
20 октября около 09.50 20-летний водитель автомашины Mercedes допустил наезд на двух пешеходов. Предварительно водитель, следуя в западном направлении по автодороге Алматы - Алатау, на 4-м км, близ села Туздыбастау, совершая маневр обгона и не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на стоящих на обочине дороги 28-летнюю женщину и ее малолетнюю дочь", - сообщает Polisia.kz.
Женщина и девочка скончались на месте происшествия.
В отношении водителя начато досудебное расследование. Виновник ДТП задержан и водворен в ИВС УП Талгарского района. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль руководством департамента полиции.