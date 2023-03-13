12.03.2023, 14:50 22721
Паводки в Атырауской области: участок дороги вскрыли для обеспечения безопасности населенного пункта
Фото: Кадр из видео
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Атырау. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области из-за паводков вскрыт участок дороги Миялы - Жангелдин для обеспечения безопасности населенного пункта.
В последние дни наблюдается большое поступление паводковых вод реки Ойыл из Актюбинской области, что может создать опасность подтопления села Миялы Кызылкогинского района, информирует портал "Мой город".
Для уменьшения уровня паводковых вод возле села Миялы 11 марта в 04.30 было принято решение о вскрытии одного отрезка дороги между населенными пунктами Миялы и Жангелдин с помощью специальной техники. В результате уровень воды вокруг села начал снижаться и основная масса паводковых вод ушла по руслу реки Жарыпшыккан. Таким образом, появилась возможность предотвращения подтопления населенного пункта. Также следует уточнить, что был вскрыт тот участок дороги, где с прошлого года для таких случаев был оставлен отрезок из песчаной насыпи", - сообщает региональная служба коммуникаций.
Подчеркивается, что сейчас на всех опасных участках организованно круглосуточное дежурство, уровень воды в реке Ойыл на данный момент фиксируется на отметке 2,5 метра и продолжает снижение.
В число паводкоопасных регионов вошли: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская области и область Жетысу.
Ранее в МЧС предупредили об угрозе масштабного паводка. В зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан, сообщили в ведомстве.
В феврале в Туркестанской области из-за паводков затопило дома и улицы в четырех населенных пунктах. В начале марта талыми водами затопило улицы Уральска и Аксая.
7 марта 5 семей в селе Жетысуской области были заблокированы в своих домах из-за затопления. А с улиц Актобе откачали почти 17 тысяч кубометров талой воды.
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12.03.2023, 17:10 20021
В районе Западно-Казахстанской области объявили режим ЧС из-за паводков
Фото: МЧС РК
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Уральск. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области аким Бурлинского района в связи с угрозой подтопления населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения объявил чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба.
На 12.00 уровень воды в реках Деркул и Чижа-2 ниже опасной отметки. На опасных участках рек организовано дежурство. Проводится мониторинг водоемов. 11 марта проведен облет территории Уральска, Таскалинского района и района Байтерек. Обследованы состояния русел рек и бассейна Деркул, Чаган и Чижа-2", - цитирует портал "Мой город" сообщение оперативного штаба ДЧС ЗКО.
Сообщается, что в Уральске подтопило восемь жилых домов по адресам:
- Физкультурная, 1/3. Вода зашла в дом, дом расположен в низине;
- Брусиловского, 60. Вода просочилась в зал, фундамент расположен ниже уровня земли;
- Саялы, 118. Вода на веранде, дом расположен в низине, фундамент ниже уровня земли;
- Яблоневая, 110. Вода в доме;
- Талпын, 47. Вода на веранде, дом расположен в низине.
- Кобланды батыра, 34. Вода на веранде, дом расположен в низине, снег со двора не вывозился;
- Малина, 21/1. Вода просочилась на кухню, дом расположен в низине;
- Малина, 23. Вода просочилась в зал, дом расположен в низине.
По всем адресам вода из домов откачана. Между тем проводится откачка талой воды в Уральске, Акжаикском, Бурлинском, Таскалинском, Теректинском, Сырымском районах и районе Байтерек.
Дополнено 12.03.2023, 19.30
Из-за паводка в Уральске вскрыли участок дороги, сообщает портал "Мой город".
Как сообщили в оперативном штабе ДЧС ЗКО, из-за задержки воды в водопропускной трубе в микрорайоне Сарытау вскрыли участок дороги по улице Айткулова. Движение транспорта приостановлено.
Ранее сообщалось, что в Атырауской области из-за паводков вскрыт участок дороги Миялы - Жангелдин для обеспечения безопасности населенного пункта.
В число паводкоопасных регионов вошли: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская области и область Жетысу.
Ранее в МЧС предупредили об угрозе масштабного паводка. В зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан, сообщили в ведомстве.
В феврале в Туркестанской области из-за паводков затопило дома и улицы в четырех населенных пунктах. В начале марта талыми водами затопило улицы Уральска и Аксая.
7 марта 5 семей в селе Жетысуской области были заблокированы в своих домах из-за затопления. А с улиц Актобе откачали почти 17 тысяч кубометров талой воды.
11.03.2023, 12:36 43931
140 студентов эвакуировали из общежития в Уральске Дополнено
Фото: uralskweek.kz
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Уральск. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске 140 студентов эвакуировали из затопленного талыми водами общежития.
Подвал здания, в котором расположены все вспомогательные службы, в том числе электрощитовая, полностью затопило талыми водами, сообщает "Уральская неделя".
В управляющей компании заявили, что с таким бедствием сталкиваются впервые.
Целый день вода фонтаном хлещет из унитазов, мы не успеваем воду откачивать", - сообщила представитель ИП "Хайрекешева", который управляет общежитием, построенным в 2020 году.
По ее словам, они целый день не могли получить помощь департамента ЧС, их бригада приехала только в 8 вечера. Вода продолжает прибывать в подвал здания.
Эвакуированных студентов расселили у родственников и знакомых, некоторых забрали к себе преподаватели.
Между тем из-за потопов во всем городе отключили воду, сообщает ТОО "Батыс су арнасы".
В связи с обильным таянием снега и переполнением канализационных коллекторов талой водой возникла угроза затопления канализационных насосных станций, что грозит длительным отключением системы водоснабжения города. Для предотвращения аварийной ситуации временно вводится ограничение по подаче холодной воды! В настоящее время идет откачка сточных и талых вод, при снижении уровня воды на КНС подача воды будет восстановлена", - говорится в сообщение компании.
Жителей попросили сделать необходимый запас воды и пообещали подключить воду в 24.00.
Дополнено 11.03.2023, 13.38
В Атырауской области из-за паводков размыло участок областной трассы.
На 248-260-м км автодороги областного значения Индер - Карабау - Миялы - Сагиз (Миялы - Жангельдин) ограничено движение для всех видов автотранспорта, так как весенние паводки размыли дорогу", - сообщили в областном департаменте полиции.
Дополнено 11.03.2023, 14.44
В Западно-Казахстанской области устраняют последствия паводков.
Так, в селе Таскала за сутки уровень воды поднялся более чем на 1,5 метра.
На реке Чижа-2 в поселке Чижа-2 уровень воды составляет 799 см, сообщили в ДЧС ЗКО.
В зоне возможного подтопления находятся 2 населенных пункта Таскалинского района и 8 населенных пунктов в районе Байтерек. В районах откачивают талую воду.
В связи с возможными паводками проведено экстренное заседание комиссии по ЧС области под руководством заместителя акима области. Комиссия приняла решение отправить в места подтоплений подразделения ДЧС.
На случай осложнения ситуации спасательные подразделения и техника доставлены в поселки Таскала и Зеленое. Население оповещено. Также планируется облет территории Таскалинского района и района Байтерек на вертолете Казавиаспаса.
Между тем в МЧС предупредили, что в связи с прогнозом сильного дождя в период с 12 по 14 марта 2023 года в области Жетысу, Жамбылской, Алматинской областях и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды на реках.
В период с 12 по 14 марта 2023 года в связи с прогнозом смешанных осадков, а также повышением температурного фона в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", - сообщает ведомство.
В число паводкоопасных регионов вошли: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская области и область Жетысу.
Ранее в МЧС предупредили об угрозе масштабного паводка. В зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан, сообщили в ведомстве.
В феврале в Туркестанской области из-за паводков затопило дома и улицы в четырех населенных пунктах. В начале марта талыми водами затопило улицы Уральска и Аксая.
7 марта 5 семей в селе Жетысуской области были заблокированы в своих домах из-за затопления. А с улиц Актобе откачали почти 17 тысяч кубометров талой воды.
10.03.2023, 10:33 65036
В Сети появилось видео страшного ДТП с пассажирским автобусом в Павлодаре
Два человека находятся в реанимации
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Павлодар. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Авария произошла 3 марта около 09.30 на улице Малайсары батыра. В результате ДТП пострадали три человека.
По информации регионального департамента полиции, произошло столкновение трех автомашин - МАЗ, рейсового автобус № 11 и автомашина Chery. По данному факту проводится проверка, назначены экспертизы, сообщает Pavlodarnews.kz.
По информации пресс-службы "103", троих пострадавших доставили в городскую больницу № 1. Их основной диагноз - черепно-мозговые травмы.
В соцсетях сообщается, что двое пострадавших находятся в реанимации. Одна из них - на 4-м месяце беременности. Третью пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.
Момент аварии был записан на камеру, установленную в салоне автобуса. В результате бокового столкновения в салоне выбило стекла и сорвало металлические поручни.
09.03.2023, 15:35 83601
Скончался прокурор Туркестанской области
Фото: Otyrar.kz
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Туркестан. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурор Туркестанской области Марат Алиханов скончался на рабочем месте из-за сердечного приступа.
Информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре, сообщает телеканал Otyrar.
Пока что детали неизвестны. О состоянии его здоровья ничего сказать не могу. Известно только то, что он пришел на работу своими ногами, умер на рабочем месте", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
По предварительным данным, Марат Алиханов скончался из-за сердечного приступа.
Должность прокурора Туркестанской области занимал с февраля 2020 года. В январе ему исполнилось 58 лет.
08.03.2023, 14:27 113481
В Актюбинской области талыми водами размыло две дороги, еще четыре - в зоне риска подтопления
Фото: Кадр из видео t.me/Aktobe_region
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Актобе. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области из-за резкого повышения температуры и обильных осадков произошло два случая размыва потоками талой воды местных автодорог, сообщает пресс-служба акима области.
В ночь с 6 на 7 марта произошел размыв на 63-м километре автодороги Карауылкелды - Оймауыт в Байганинском районе. В результате отрезан прямой проезд к населенным пунктам Миялы, Оймауыт и Дияр. Восстановительные работы будут произведены при спаде уровня талых вод. Принимаются меры по обеспечению продовольственными товарами жителей сел. Местными исполнительными органами и сотрудниками полиции организовано дежурство", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, частичный размыв дорожного полотна произошел перед въездом в село Ногайты Байганинского района. В результате отсутствует проезд к населенному пункту Ногайты. На месте ведутся работы по укреплению дорожного полотна.
Отмечается, что магазины села работают в штатном режиме, имеются достаточные запасы продовольствия. Через населенный пункт проходит железная дорога, вблизи расположена станция Ногайты.
По поручению акима Актюбинской области Ералы Тугжанова подрядные организации перешли на усиленный режим, работа по вывозу снега и откачке талых вод ведется круглосуточно. Личный состав департамента полиции переведен на усиленный вариант несения службы.
По словам главного специалиста отдела ЖКХ Актобе Ернара Калауова, на территории областного центра имеется 4 участка дорог, подверженных подтоплению: ГМЗ, Шанхай, Москва и Жилгородок.
В период с 5 по 7 марта подрядными организациями с привлечением 135 единиц специализированной техники и бригад полностью очищены от снега улицы района Москвы.
На ранее очищенных участках ГМЗ мероприятия по вывозу снега ведутся повторно. Из имеющихся здесь 40 улиц снег полностью вывезен с 15, на пяти - работы продолжаются. Сейчас бригады задействованы на одной из подтопляемых улиц - на Турксиба. В ночное время привлекаем 35 единиц спецтехники, еще столько же в дневное, в том числе 5 погрузчиков, 30 самосвалов", - сообщил представитель отдела ЖКХ.
В течение двух-трех дней подрядчики обещают завершить здесь работы.
На территории Курмыша круглосуточно работают 5 бригад, столько же на Шанхае. Техники достаточно. В целом с начала зимы на полигон вывезено 205 тысяч кубометров снега. За сутки откачено порядка 11 тысяч кубометров талой воды", - добавили в акимате.
Напомним, талая вода отрезала дорогу в село в Жетысуской области.
08.03.2023, 11:51 117416
Сильный ветер сорвал кровлю со школы и административного здания в Павлодарской области
Фото: ДЧС Павлодарской области
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Павлодар. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате сильного ветра в Павлодарской области сорвало кровли с двух зданий, также произошло аварийное отключение электричества в ряде сел, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
В результате порывистого ветра - до 27 метров в секунду произошел срыв кровли в двух населенных пунктах", - сообщает ДЧС Павлодарской области.
Так, в селе Жанатлек Баянаульского района сорвало крышу с трехэтажного здания средней общеобразовательной школы имени Б. Хайдарова на площади 51 квадратный метр.
В Павлодаре сорвало кровлю с четырехэтажного административного здания на улице Катаева на площади 1440 квадратных метров. Отмечается, что здание 1980 года постройки, последний ремонт производился в 2022 года и не завершен. Жертв и пострадавших нет.
Также в результате стихии произошло аварийное отключение электроэнергии в пяти селах Майского района и 16 селах района Аккулы.
По данным ДЧС, порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось: талая вода отрезала въезд в село в Жетысуской области.
08.03.2023, 10:14 119341
Талая вода отрезала въезд в село в Жетысуской области
Фото: МЧС РК
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Талдыкорган. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели области Жетысу осуществляют перевозку местных жителей через подтопленную автодорогу, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Как сообщили в МЧС, 7 марта в Кербулакском районе произошел перелив талой воды через дорожное полотно автодорогу областного значения Малайсары - Сарыөзек, в результате чего местные жители временно не смогли выехать и въехать в село на автотранспорте.
10 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС оказали помощь в перевозке более 50 человек, из них 14 - дети", - рассказали спасатели.
На 22.30 уровень воды снизился. Имеется возможность для проезда грузовых и внедорожных автомобилей. Угрозы подтопления жилым домам нет, добавили в МЧС.
Напомним, в трех областях устранили угрозу паводков.
Ранее в МЧС предупредили об угрозе масштабных паводков.
07.03.2023, 20:51 116966
В трех областях устранили угрозу паводков
7 марта произошли переливы воды через автодороги областного и районного значения в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях
Фото: МЧС РК
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Меры реагирования на паводковые ситуации в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях обсуждены на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с участием курирующих заместителей акимов данных регионов, сообщает пресс-служба главы правительства.
В ходе совещания было отмечено, что 7 марта из-за резкого повышения температуры воздуха, таяния снега и обильных осадков в виде дождя произошли переливы воды через автодороги областного и районного значения в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях.
Акиматами оперативно приняты необходимые меры по укреплению дорожного полотна, отводу воды в пастбищные угодья и поймы. Для этого были привлечены силы и техника служб ДЧС.
В настоящее время на местах организовано круглосуточное дежурство. Угроза подтопления населенных пунктов отсутствует.
Мониторинг за паводковой ситуацией в остальных регионах также находится на контроле правительства.
В то же время в республике продолжаются самопроизвольные сходы снежных лавин. По информации МЧС РК, в бассейне реки Киши Алматы самопроизвольно сошла снежная лавина на лавиносборе № 11 объемом около 300м3 и на лавиносборе № 7 "Каракаптал" объемом около 250м3.
В Катон-Карагайском районе на автодороге село Согорное - село Барлык зарегистрирован самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 3000 м3.
На восстановительные работы выезжали сотрудники и техника ГУ "Казселезащита".
Ранее сообщалось, что в связи с выпадением осадков в ночное время и оттепелью сегодня утром произошел самопроизвольный сход лавины в Енбекшиказахском районе Алматинской области на 13-м км автодороги город Есик - озеро Есик. Объем лавины составил 175 кубометров.
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