Паводки в Атырауской области: участок дороги вскрыли для обеспечения безопасности населенного пункта   

Фото: uralskweek.kz

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Уральск. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске 140 студентов эвакуировали из затопленного талыми водами общежития.





Подвал здания, в котором расположены все вспомогательные службы, в том числе электрощитовая, полностью затопило талыми водами, сообщает "Уральская неделя"





В управляющей компании заявили, что с таким бедствием сталкиваются впервые.









Целый день вода фонтаном хлещет из унитазов, мы не успеваем воду откачивать", - сообщила представитель ИП "Хайрекешева", который управляет общежитием, построенным в 2020 году.





По ее словам, они целый день не могли получить помощь департамента ЧС, их бригада приехала только в 8 вечера. Вода продолжает прибывать в подвал здания.





Эвакуированных студентов расселили у родственников и знакомых, некоторых забрали к себе преподаватели.





Между тем из-за потопов во всем городе отключили воду, сообщает ТОО "Батыс су арнасы".





В связи с обильным таянием снега и переполнением канализационных коллекторов талой водой возникла угроза затопления канализационных насосных станций, что грозит длительным отключением системы водоснабжения города. Для предотвращения аварийной ситуации временно вводится ограничение по подаче холодной воды! В настоящее время идет откачка сточных и талых вод, при снижении уровня воды на КНС подача воды будет восстановлена", - говорится в сообщение компании.





Жителей попросили сделать необходимый запас воды и пообещали подключить воду в 24.00.





Дополнено 11.03.2023, 13.38





В Атырауской области из-за паводков размыло участок областной трассы.









На 248-260-м км автодороги областного значения Индер - Карабау - Миялы - Сагиз (Миялы - Жангельдин) ограничено движение для всех видов автотранспорта, так как весенние паводки размыли дорогу", - сообщили в областном департаменте полиции.





Дополнено 11.03.2023, 14.44





В Западно-Казахстанской области устраняют последствия паводков.





Так, в селе Таскала за сутки уровень воды поднялся более чем на 1,5 метра.





На реке Чижа-2 в поселке Чижа-2 уровень воды составляет 799 см, сообщили в ДЧС ЗКО.





В зоне возможного подтопления находятся 2 населенных пункта Таскалинского района и 8 населенных пунктов в районе Байтерек. В районах откачивают талую воду.





ДЧС ЗКО





В связи с возможными паводками проведено экстренное заседание комиссии по ЧС области под руководством заместителя акима области. Комиссия приняла решение отправить в места подтоплений подразделения ДЧС.





ДЧС ЗКО





На случай осложнения ситуации спасательные подразделения и техника доставлены в поселки Таскала и Зеленое. Население оповещено. Также планируется облет территории Таскалинского района и района Байтерек на вертолете Казавиаспаса.





Между тем в МЧС предупредили , что в связи с прогнозом сильного дождя в период с 12 по 14 марта 2023 года в области Жетысу, Жамбылской, Алматинской областях и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды на реках.





В период с 12 по 14 марта 2023 года в связи с прогнозом смешанных осадков, а также повышением температурного фона в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", - сообщает ведомство.





Напомним, по прогнозам "Казгидромет", паводки ожидаются в 10 регионах Казахстана.





В число паводкоопасных регионов вошли: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская области и область Жетысу.





Ранее в МЧС предупредили об угрозе масштабного паводка. В зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан, сообщили в ведомстве.





В феврале в Туркестанской области из-за паводков затопило дома и улицы в четырех населенных пунктах. В начале марта талыми водами затопило улицы Уральска и Аксая.



