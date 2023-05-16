15.05.2023, 12:46 35386
Скончался один из пострадавших при пожаре на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области
Ожоги оказались не совместимы с жизнью
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане скончался один из четырех рабочих, пострадавших во время пожара на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области.
Напомним, пожар на территории газоперерабатывающего завода № 2 АО "СНПС-Актобемунайгаз" произошел 1 мая. Произошло возгорание установки на месторождении Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района.
В результате пожара пострадали четыре работника. Троих из них санавиацией доставили в больницу Астаны.
По данным телеканала "Хабар 24", столичные медики пытались спасти жизнь одного из пострадавших, но полученные ожоги оказались не совместимы с жизнью. Погибшему было 56 лет.
Двое других пострадавших продолжают получать лечение в городской больнице Астаны. Еще один находится на лечении в Актобе. Его состояние медики оценивают как стабильное", - говорится в репортаже телеканала.
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14.05.2023, 19:25 55971
В Алматы ветром сорвало облицовку жилого дома
Жертв и пострадавших нет
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ветром сорвало облицовку 9-этажного жилого дома, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города.
По данным департамента, инцидент произошел 14 мая.
В 13.20 ответственный инспектор ДЧС направлен по адресу: микрорайон 1, проспект Алтынсарина, 68/4, ЖК "Сарыарка", 9-этажный жилой дом, где обнаружено, что в результате порывистого ветра до 13 метров в секунду произошел срыв мягкой боковой облицовки с 9-этажного жилого дома на площади 400 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в связи с угрозой падения мягкой облицовки дома данный участок был огорожен ОСИ со 2 мая. Жертв и пострадавших нет.
В 19.15 служба спасения аппарата акима города Алматы завершила работу по снятию оставшейся облицовки дома, подрядной организацией акимата вывозятся остатки фасадной штукатурки и минеральной ваты", - добавили в ДЧС.
В акимате Ауэзовского района города Алматы также прокомментировали инцидент.
Данный дом был введен в эксплуатацию в 2015 году компанией ТОО "Nest Stroy". Гарантийный срок эксплуатации, который составлял 5 лет, на сегодня истек. Жители подали заявку на модернизацию фасада дома через ТОО "Тургын уй". С 15 мая начнутся работы по составлению проектно-сметной документации. На данный момент ведутся работы по уборке территории силами коммунальных служб Ауэзовского района", - сообщили в акимате.
Также в ходе разъяснительной беседы с представителями ОСИ и застройщиком достигнута договоренность о том, что компания окажет финансовую помощь для проведения восстановительных работ.
Их проведет сторонняя компания и приступит к работам в кратчайшие сроки", - заверили в пресс-службе.
Ранее сильный ветер согнул металлическую трубу на предприятии в Кызылординской области.
14.05.2023, 09:08 70176
Горевшую несколько суток свалку потушили в Павлодаре
Фото: Pavlodarnews.kz
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Павлодар. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Горевшую несколько суток свалку потушили в городе Павлодаре, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
13 мая в 14.38 была ликвидация. Производилась проливка, засыпка сгоревшего мусора. После ликвидационные мероприятия будут производиться круглосуточно силами ТОО "Эко Алем-ПВ", - проинформировали в департаменте.
Напомним, возгорание произошло 11 мая на территории городской свалки ТОО "Эко Алем-ПВ".
Инспекторы государственного экоконтроля и специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля в этот же день выехали в санитарно-защитную зону полигона, где замерили качество атмосферного воздуха. В ведомстве заявили, что на качество городского воздуха влияния нет, ветер западный.
В департаменте по данному факту инициируются проверки, результаты которых сообщат дополнительно.
13.05.2023, 12:18 103321
Курьер на мопеде сбил полицейского в Алматы и попытался скрыться
Сотрудник полиции доставлен в больницу
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 12 мая около 16.00 в Медеуском районе Алматы курьер на мопеде сбил полицейского и попытался скрыться с места происшествия. Об этом сообщает Polisia.kz.
На пересечении проспекта Достык и улицы Курмангазы нами был замечен мопед, водитель которого был без шлема. Требованиям об остановке он не подчинился. Напротив, на большой скорости стал скрываться через частный сектор. Действия мопедиста вызвали подозрения. Плюс ко всему он создавал реальную угрозу участникам дорожного движения. На тупиковой улице я стал преследовать мопед в пешем порядке. Водитель двухколесного развернулся и целенаправленно ехал на меня. Наезда избежать не удалось. Я упал. А мопедис тем временем, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Далее он был задержан",- рассказал инспектор полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы старший лейтенант полиции Жанибек Оразбаев.
Правонарушителем оказался 23-летний курьер одной из фирм доставки.
Сотрудник полиции доставлен в больницу. Факты ДТП и неподчинения законным требованиям сотрудника полиции зарегистрированы. Водитель мопеда будет привлечен к ответственности согласно законодательству РК", - отметили в полиции.
Напомним, в апреле на Кульджинском тракте мопедист сбил сотрудника полиции и пытался скрыться с места происшествия.
Полиция Алматы обеспокоена частыми нарушениями ПДД водителями мопедов. С начала года в городе произошло порядка 200 ДТП с участием мопедов. Около 200 человек травмированы, один погиб.
Ранее сообщалось, что в Алматы водитель мопеда выстрелил из пистолета в стекло автобуса.
12.05.2023, 13:40 139476
Журналист, чью машину поджег неизвестный, опубликовал видео инцидента в соцсетях
Он также рассказал, есть ли у него версии или подозрения по поводу произошедшего
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Атырау. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Журналист Виктор Сутягин, чей автомобиль на дня поджег неизвестный, опубликовал в Facebook видео инцидента.
Он также рассказал, есть ли у него версии или подозрения по поводу произошедшего.
Нет у меня никаких версий. Как нет и врагов, которые угрожали бы, от которых можно было бы такого ожидать. Но вот случилось, что случилось", - написал журналист.
Он поблагодарил всех коллег и неравнодушных граждан за слова поддержки.
Ребята! Это все преходяще. Просто неприятный инцидент. И самое неприятное: не знаешь, кто камень за пазухой держит. А так жизнь продолжается", - пишет Сутягин.
Напомним, автомобиль Lexus RX-300 журналиста Виктора Сутягина подожгли 11 мая в 04.21.
Машину я оставил в проулке. В 00.00 я выходил, и все было нормально. Камера видеонаблюдения соседа показывает, что человек подошел в 02.24, что-то сделал на капоте, а потом раздается взрыв. Он сам, наверное, пострадал. Больше никто не пострадал. У соседей рядом машина стояла, но они успели ее отогнать", - рассказал журналист.
На место происшествия незамедлительно была направлена служба пожаротушения. Следов взрыва не обнаружено, сообщили в полиции.
Виктор Сутягин работает собственным корреспондентом МИА "Казинформ" в Атырау.
11.05.2023, 20:22 164031
В Шымкенте с рельсов сошли 18 грузовых вагонов
Фото: Otyrar.kz
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Шымкент. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В дежурно-диспетчерскую службу департамента по ЧС Шымкента 11 мая в 16.37 поступило сообщение о том, что на перегоне Игилик на участке железной дороги Игілік - Бадам произошел сход 18 вагонов, из них 17 пустых с опрокидыванием на бок, сообщает Telegram-канал Otyrar.kz.
Вагоны были в грузовом составе поезда № 2489 сообщением Шымкент - Арыс, общее количество 57 вагонов.
В результате повреждены 11 опор воздушных линий электропередачи, частичное повреждение железнодорожного полотна.
Из-за схода вагонов произошла задержка пассажирского поезда № 77 направлением Алматы - Мангистау на 1 час 15 минут.
На текущий момент на движение поездов нечего не влияет. Пострадавших нет.
В ремонтно-восстановительных работах задействованы силы АО "НК "КТЖ" в составе 55 человек.
На место происшествия выезжало руководство ДЧС Шымкента, 14 человек личного состава и 4 единицы техники.
23 марта на станции Копа в Алматинской области сошел с рельсов грузовой поезд из Беларуси.
В январе на железнодорожной станции Манкент в Туркестанской области сошел с рельсов товарный поезд. Из-за резкого торможения несколько вагонов упали на бок.
28 декабря 2022 года на станции Карабас участка Караганда - Акадыр в грузовом поезде произошел сход с рельсов 19 вагонов с зерном.
11.05.2023, 17:09 170951
Трансвестит избил женщину в Алматы
Он также повредил ей ухо
Фото: Kris_p_almaty
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Алматы. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы трансвестит напал на женщину, избил ее и повредил ухо.
Информация об инциденте появилась в соцсетях.
Сообщалось, что на женщину напали в одном из заведений в здании Казахфильма", - пишет паблик Kris_p_almaty.
Инцидент прокомментировали в полиции.
Заявление по данному факту в УП Бостандыкского района поступило 10.05.2023 года. Материал зарегистрирован по статье 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза. Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд", - сообщили в полиции.
Организатора мероприятия могут привлечь к административной ответственности по факту нарушения порядка организации проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий.
Напомним, в США из-за стрельбы, устроенной женщиной-трансгендером в приходской школе, погибли трое детей и трое педагогов.
11.05.2023, 15:23 175761
В Астане загорелся строящийся жилой комплекс
Фото: кадр из видео
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 11 мая загорелся строящийся жилой комплекс, сообщает пресс-служба столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.
В 15.01 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что виден черный дым с новостройки на пересечении улиц Акмешит - Сыганак", - проинформировали в пресс-службе.
По данным департамента, на территории новостроящегося жилого комплекса горит битум и предварительно наружная обшивка.
Пожар локализован в 15.17. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ДЧС.
Ранее в Костанайской области из-за сухой травы загорелись 20 дачных домов.
11.05.2023, 13:41 155406
В Актау мужчина скончался в результате обрушения бетонного козырька подъезда Дополнено
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Актау. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау мужчина скончался в результате обрушения бетонного козырька подъезда одного из жилых домов города, сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.
Одного мужчину спасти не удалось, он скончался от полученных травм на месте происшествия. Еще двоих госпитализировали", - цитирует lada.kz сообщение пресс-службы.
Двое пострадавших, как сообщили в больнице, сейчас проходят медицинское обследование. Их состояние оценивается как стабильное. Другие подробности выясняются.
Дополнено 11.05.2023, 15.30
Позже стало известно, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом, информирует lada.kz.
По информации городской жилищной инспекции, демонтаж подъездного входа производился рабочими в соответствии с плановыми работами.
К сожалению, один человек погиб, второй был доставлен в больницу с травмами нижних конечностей. Оба сотрудники сервисной компании "Несібе Мол", которые обслуживали ПКСК "Татьяна". Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают дознаватели и сотрудники ЧС. Мы выражаем искренние слова соболезнования семье погибшего", - сообщили в городской инспекции.
Дополнено, 11.05.2023, 16.50
Полиция Мангистау начала расследование по факту гибели мужчины при обрушении козырька, сообщает Lada.kz со ссылкой на областной департамент полиции.
Расследование ведется по статье 277 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).
На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что во время демонтажных работ на двоих мужчин обрушился козырек подъезда. 53-летний мужчина погиб на месте происшествия, второй 29-летний мужчина был доставлен в Мангистаускую областную больницу", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Назначена экспертиза. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - отметили в полиции региона.
Ранее в жилом доме в центре Шымкента рухнул балкон.
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