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Акимат Жамбылской области окажет помощь семье погибшего во время урагана подростка

22.11.2021, 20:50 136324
ТАРАЗ. 22 НОЯБРЯ - На совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева рассмотрены вопросы ликвидации последствий урагана, обрушившегося на регион 17-18 ноября, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам руководителя департамента ЧС по Жамбылской области Ермека Момбаева, в городе Таразе, Сарысуском, Таласском, Жуалынском, Байзакском, Шуском, Т. Рыскулова, Мойынкумском районах скорость ветра достигала 26-38 метров в секунду. 
 
В регионе остались без электроснабжения 53 840 абонентов в 137 населенных пунктах. Для ликвидации последствий урагана было задействовано 53 бригады, 49 единиц спецтехники ТОО "Жамбылские электрические сети". В настоящее время на всех объектах проведены ремонтные работы, обеспечено подключение к электросети, сообщает пресс-служба акимата области. 
 
В связи с повреждением электросетей 5 котельных ГКП "Таразтрансэнерго", которые обеспечивают теплом 57 многоэтажных жилых домов и 8 социальных объектов Тараза, были подключены к альтернативным источникам электроэнергии. Котельная ГКП "Игилик" в городе Каратау была экстренно переведена в сеть АО "KEGOС", в течение часа возобновлена подача электроэнергии. В Байзакском, Жамбылском и Жуалынском районах котельные социальных объектов подключены к резервной электросети, подача тепла не прекращена. В настоящее время все котельные работают в штатном режиме.
 
В Таразе повреждена кровля 107 многоэтажных жилых домов, в Жанатасе - 2 многоэтажных дома, в селе Акколь Таласского района - 1 многоэтажный дом, всего 78 социальных объектов. Кроме того, в Таразе пострадали 66 частных домов, в Таласском районе - 71 дом, в Байзакском районе - 185 домов.
 
В настоящее время ведутся работы по восстановлению пострадавших объектов. Поваленные деревья убраны с проезжей части и тротуаров. На трассах ни одна машина не застряла.
 
Бердибек Сапарбаев поручил акимам своими силами, с привлечением спонсоров, в кратчайшие сроки восстановить все пострадавшие объекты. 
 
Глава региона также поручил оказать помощь семье погибшего во время урагана в Жамбылском районе.
 
Напомним, в селе Жалпактобе во время урагана погиб 17-летний подросток. Юношу, во время сильного ветра находившегося на крыше частного жилого дома, снесло на землю. Он скончался до приезда скорой.
 

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Водитель автомобиля LADA Largus погиб при столкновении с грузовиком в Петропавловске

23.11.2021, 15:54 11395
Водитель автомобиля LADA Largus погиб при столкновении с грузовиком в Петропавловске
Фото: daily.afisha.ru
ПЕТРОПАВЛОВСК. 23 НОЯБРЯ - В Петропавловске водитель автомобиля LADA Largus погиб в результате столкновения с грузовиком, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 07.48 на оперативный канал 102 от очевидцев поступило телефонное сообщение о том, что на объездном шоссе Петропавловска произошло столкновение автомашин LADA Largus и Урал 5557. В результате столкновения водитель автомобиля LADA Largus от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП Северо-Казахстанской области.

 
Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).
 
Как сообщили в ведомстве, назначен ряд необходимых экспертиз. По результатам проведенных мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение.
 
 

Без воды остались жители Караганды и Темиртау

23.11.2021, 15:33 17362
Без воды остались жители Караганды и Темиртау
КАРАГАНДА. 23 НОЯБРЯ - Часть городов Караганда и Темиртау из-за аварии была отключена от холодного водоснабжения. Начаты работы по заполнению линий водой и восстановление гидравлического режима, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

23 ноября в 04.32 произошло аварийное обесточение по линии электропередач "Сантехническая" с отключением насосных агрегатов в насосной станции №3.

 
С 04.35 бригада энергетиков ТОО "Караганды Су" работает по восстановлению электроснабжения и возобновлению подачи воды. В 08.30 электроснабжение на линии электропередач на часть агрегатов, обеспечивающих подачу воды на ТЭЦ-3 и Караганду восстановлено.
 
Подача воды потребителям Сортировки, Пришахтинска и города Темиртау (ТОО "Окжетпес") возобновлена в 12.00 по завершении работ после технологического переключения основного коллектора на насосной станции №3. В 12.30 начаты работы по заполнению линий водой и восстановление гидравлического режима", - сообщила в своем Инстаграм компания "Караганды Су".
 

От взрыва в Шортанды скончалась еще одна девочка

23.11.2021, 15:21 22546
От взрыва в Шортанды скончалась еще одна девочка
Фото: пресс-служба МЧС
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Количество жертв взрыва в жилом доме в посёлке Шортанды увеличилось до пяти человек. Накануне вечером скончалась 10-летняя девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы управления здравоохранения Нур-Султана, девочка поступила в больницу в крайне тяжёлом состоянии, с ожогами 60% тела, сообщает "Хабар 24"
 
У остальных выживших при взрыве стабильное состояние. Они находятся в профильном отделении. 
 
Как сообщалось ранее, 16 ноября в поселке Шортанды произошел взрыв газового баллона в одноэтажном трехквартирном жилом доме по улице Линейная. Три человека скончались на месте происшествия, еще 10 с различными травмами были госпитализированы. Позднее в больнице скончался 12-летний мальчик
 
По данному факту заведено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности" УК РК. Как сообщал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, взрыв произошел после того, как газовый баллон занесли с холода и поставили у печи обогрева.

 

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