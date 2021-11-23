Акимат Жамбылской области окажет помощь семье погибшего во время урагана подростка

ТАРАЗ. 22 НОЯБРЯ - На совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева рассмотрены вопросы ликвидации последствий урагана, обрушившегося на регион 17-18 ноября, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам руководителя департамента ЧС по Жамбылской области Ермека Момбаева, в городе Таразе, Сарысуском, Таласском, Жуалынском, Байзакском, Шуском, Т. Рыскулова, Мойынкумском районах скорость ветра достигала 26-38 метров в секунду.

В регионе остались без электроснабжения 53 840 абонентов в 137 населенных пунктах. Для ликвидации последствий урагана было задействовано 53 бригады, 49 единиц спецтехники ТОО "Жамбылские электрические сети". В настоящее время на всех объектах проведены ремонтные работы, обеспечено подключение к электросети, сообщает пресс-служба акимата области.

В связи с повреждением электросетей 5 котельных ГКП "Таразтрансэнерго", которые обеспечивают теплом 57 многоэтажных жилых домов и 8 социальных объектов Тараза, были подключены к альтернативным источникам электроэнергии. Котельная ГКП "Игилик" в городе Каратау была экстренно переведена в сеть АО "KEGOС", в течение часа возобновлена подача электроэнергии. В Байзакском, Жамбылском и Жуалынском районах котельные социальных объектов подключены к резервной электросети, подача тепла не прекращена. В настоящее время все котельные работают в штатном режиме.

В Таразе повреждена кровля 107 многоэтажных жилых домов, в Жанатасе - 2 многоэтажных дома, в селе Акколь Таласского района - 1 многоэтажный дом, всего 78 социальных объектов. Кроме того, в Таразе пострадали 66 частных домов, в Таласском районе - 71 дом, в Байзакском районе - 185 домов.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению пострадавших объектов. Поваленные деревья убраны с проезжей части и тротуаров. На трассах ни одна машина не застряла.

Бердибек Сапарбаев поручил акимам своими силами, с привлечением спонсоров, в кратчайшие сроки восстановить все пострадавшие объекты.

Глава региона также поручил оказать помощь семье погибшего во время урагана в Жамбылском районе.