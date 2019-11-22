Кызылорда. 21 ноября. Kazakhstan Today - Автомобиль сбил насмерть трех человек на автобусной остановке в Кызылорде, еще двое пострадавших находятся в больнице, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы областного департамента полиции, сегодня, примерно в 09.15, на проспекте Назарбаева в Кызылорде водитель автомашины "Тойота-Камри", ударив сбоку "Мерседес-Бенц", не справился с управлением и совершил наезд на людей, стоявших на автобусной остановке.

От полученных травм на месте происшествия скончались трое, двое доставлены в медицинское учреждение. Виновный водитель автомашины установлен на месте происшествия и водворен в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы", - сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК.

Ранее в Алматы водитель Toyota Corolla, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии и без водительских прав, врезался в автомобиль. От столкновения Toyota откинуло на автобусную остановку, где автомобиль сбил трех человек. В результате происшествия погибли две женщины . Водителя приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы.

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