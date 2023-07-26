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В Экибастузе произошел взрыв на АЗС: погиб 17-летний парень Дополнено
Причина происшествия устанавливается
Фото: МЧС РК
Экибастуз. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе загорелась автогазозаправочная станция, сообщает пресс-служба управление по чрезвычайным ситуациям города.
В Экибастузе по адресу Кунаева 5 на автомобильной автогазозаправочной станции происходит открытое горение 4 -х цистерн с переходом огня на рядом стоящий продуктовый магазин "Феруза", - проинформировали пресс-службе.
Также отмечается, что есть опасность перехода огня.
Выстроена защита соседних зданий. Дома частного сектора находятся через дорогу в 100 метрах от очага горения. На месте работают 20 сотрудников и 7 единиц техники. Обстоятельства выясняются, тушение продолжается", - добавили в управлении.
Дополнено 26.07.2023, 16.00
Пожар на автозаправке Экибастузе ликвидирован, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Локализован 15.00. Ликвидирован 15.44. Причина происшествия устанавливается. Частный сектор находится через дорогу на расстоянии более 100 метров. Эвакуация жителей не проводилось", - проинформировали в МЧС.
Также сообщается, что вблизи цистерны обнаружено тело молодого мужчины. Личность уточняется.
Дополнено 26.07.2023, 18.20
Погибшим при пожаре на газовой заправке в городе Экибастузе оказался 17-летний парень, сообщает kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Павлодарской областной станции скорой помощи.
Полицейские обнаружили на месте происшествия погибшего 17-летнего молодого человека, медики осмотр не проводили. За помощью к сотрудникам службы 103 обратились трое очевидцев: женщины 32, 38 и 48 лет. У всех диагностирована острая реакция на стресс. После оказания помощи все они были оставлены на месте", - сообщили в ведомстве.
Дополнено 26.07.2023, 20.31
Полицейские расследуют пожар на автомобильной газозаправочной станции в Экибастузе. Материалы рассматривают по второй части статьи 281 УК РК – «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека» и второй части статьи 292 – «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает Pavlodarnews.kz.
По постановлению акимата города создали мониторинговую группу. Она проверит деятельность 23 автозаправочных и 11 газовых станций. В состав рабочей группы вошли заместитель акима Экибастуза, руководитель управления по чрезвычайным ситуациям, начальник местной полицейской службы, главы отделов предпринимательства, земельных отношений, жилищной инспекции, архитектуры, управлений государственных доходов и санитарно-эпидемиологического контроля.
Напомним, а прошлом году в Актюбинской области на АЗС произошел мощный взрыв.