Беременная женщина скончалась в Актобе

Известно, что трагедия произошла 4 июня. По информации управления здравоохранения Актюбинской области, что женщина поступила в медучреждение в тяжелом состоянии. По факту смерти назначен ряд экспертиз, сообщает портал "Мой город".
По его данным, до родов женщине оставалось около двух месяцев.
Напомним, недавно в Атырау роженица умерла после кесарева сечения. В столице за последний год произошло несколько смертей беременных женщин. В июле прошлого года врачи не смогли спасти четырех рожениц. Еще две беременные скончались в конце октября - начале ноября.
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