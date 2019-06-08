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Беременная женщина скончалась в Актобе

07.06.2019, 15:30 43903
Беременная женщина скончалась в Актобе
Актобе. 7 июня. Kazakhstan Today - В Актобе умерла 27-летняя беременная женщина, передает Kazakhstan Today.
 
Известно, что трагедия произошла 4 июня. По информации управления здравоохранения Актюбинской области, что женщина поступила в медучреждение в тяжелом состоянии. По факту смерти назначен ряд экспертиз, сообщает портал "Мой город".
 
По его данным, до родов женщине оставалось около двух месяцев. 

Напомним, недавно в Атырау роженица умерла после кесарева сечения. В столице за последний год произошло несколько смертей беременных женщин. В июле прошлого года врачи не смогли спасти четырех рожениц. Еще две беременные скончались в конце октября - начале ноября


 

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