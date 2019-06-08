Беременная женщина скончалась в Актобе

Актобе. 7 июня. Kazakhstan Today - В Актобе умерла 27-летняя беременная женщина, передает Kazakhstan Today.

Известно, что трагедия произошла 4 июня. По информации управления здравоохранения Актюбинской области, что женщина поступила в медучреждение в тяжелом состоянии. По факту смерти назначен ряд экспертиз, сообщает портал " Мой город ".

По его данным, до родов женщине оставалось около двух месяцев.













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