Более 102 тысяч человек спасено с начала паводкового периода в Казахстане - МЧС

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Петропавловск. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На объездной дороге Петропавловска прорвало дамбу, вода заливает район Подгора, сообщает акимат Петропавловска.









Большая вода разрушила земляной вал на объездной дороге в районе Речпорта. Сейчас проводится эвакуация людей в районе Подгоры. Топит Подгору, Кожзавод. Проводят эвакуацию", - говорится в сообщении ведомства.









Дополнено 13.04.2024, 16.20





По данным МЧС РК, по состоянию на 16.00 из зон подтопления эвакуировано 103 105 человек, в том числе 37 703 ребенка. Вернулось домой 10 163 человека. В пунктах временного размещения находятся 6810 человек, в том числе 3075 детей.





Откачано 9,2 млн кубометров талой воды, уложено 1,8 млн мешкотары и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 3262 жилых домов и с 2036 дворовых территорий.