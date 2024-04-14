Более 102 тысяч человек спасено с начала паводкового периода в Казахстане - МЧС
Фото: Кадр из видео ДЧС СКО
Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана представило информацию о текущей паводковой ситуации в стране.
По информации МЧС, с начала паводкового периода спасено 102 328 человек, из них 37 537 детей. В пунктах временного размещения находятся 6757 человек, из них 3148 детей. Вернулось домой 10 120 человек. Откачано более 9,1 млн кубометров талой воды, уложено 1,7 млн мешков и 1,2 млн тонн инертного материала.
На сегодняшний день в аварийно-спасательных работах задействовано 35 551 человек, 3557 единиц техники, 750 водооткачивающих средств, 214 плавсредств, 14 воздушных судов. В этот час подтопленными остаются 3957 частных жилых домов, 942 придворовых территории и 962 дачных дома в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях. Из 3129 жилых домов и 2033 придворовых территорий вода отведена", - сказал старший офицер Комитета гражданской обороны и воинских частей МЧС РК Ерасыл Сайпаш на брифинге на площадке СЦК.
В 8 регионах страны действуют 36 ЧС местного масштаба: в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях и области Ұлытау.
По данным ДЧС Северо-Казахстанской области, критическая обстановка сложилась в населенных пунктах Кызылжарского района и в Петропавловске.
12 апреля паводковая вода стремительно вошла в микрорайоны Заречный и Хромзавод города Петропавловска, в села Тепличное, Ольшанка, Вишневка и Прибрежное Кызылжарского района, на месте проводятся эвакуационные мероприятия", - рассказали в ведомстве.
По словам спасателей, в течение ближайших дней вода будет прибывать, создавая угрозу не только этим населенным пунктам, но и тем, которые расположены вблизи реки Есиль. В этой связи жителям, проживающим на опасных территориях, необходимо срочно принять меры по спасению себя и своих близких, своего имущества.
Необходимо самостоятельно эвакуироваться в безопасные места, определенные органами ЧС и местными исполнительными органами. При невозможности эвакуироваться самостоятельно необходимо обратиться на телефоны 112 или 109. При необходимости вам помогут провести эвакуацию", - сказано в сообщении ДЧС.
Между тем синоптики подтверждают предупреждения ДЧС о поднятии воды в реке Есиль.
Ожидается дальнейшее повышение уровней воды за счет добегания талого стока и перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища", - сказала пресс-секретарь ведомства Алина Исмагулова на брифинге в СЦК
Кроме того, синоптики прогнозируют 13 апреля в большинстве регионов страны дожди с грозами.