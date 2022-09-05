Более 3 тысяч школьников Костанайской области будут учиться дистанционно

КОСТАНАЙ. 4 СЕНТЯБРЯ - Более 3 тысяч школьников Костанайской области будут обучаться дистанционно, передает KAZAKHSTAN TODAY.

До стабилизации ситуации более 3000 школьников региона будут обучаться дистанционно. Для этого сотрудниками штаба совместно с представителями управления образования Костанайской области будут созданы все условия. Дети, которым нужна помощь, находятся в школах, они в безопасности, их здоровью ничего не угрожает", - сообщил вице-министр просвещения Гани Бейсембаев.

В регион командированы вице-министр просвещения РК Гани Бейсембаев и заместитель председателя Комитета по охране прав детей Дулат Жекебаев.

В школах организованы эвакоприемные пункты. Дети обеспечены теплой одеждой и горячим питанием, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.

Для оказания поддержки эвакуированным детям в Минпросвещения РК предложили родителям отправить детей в республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен", где созданы условия для проживания и обучения. Такая практика уже использовалась во время возникавших ранее чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в Аулиекольском районе Костанайской области третьи сутки продолжается тушение лесного пожара. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек. Утром 4 сентября сообщалось, что площадь пожара превысила 43 тысячи га, один человек погиб, пострадало 10. Огонь уничтожил 108 зданий и сооружений.

В Костанае 3 сентября в субботу случился крупный пожар в магазине "Оружейная палата", где произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой. Пожар распространился на соседние жилые дома и повредил несколько автомобилей. По данным Генпрокуратуры РК, в магазине погибли 4 человека, пострадали трое. При этом ранее сообщалось о двух погибших.

Уголовные дела приняты в производство спецпрокуроров Генпрокуратуры и прокуратуры Костанайской области. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Во избежание фактов мародерства в населенных пунктах усилены наряды полиции. Также приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках.

В Казахстане в связи с напряженной пожарной обстановкой в Костанайской области и эвакуацией населения из нескольких населенных пунктов объявили об организации помощи пострадавшим.

Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил , что потерявшим жилье при пожарах построят новые дома.

Президент Казахстана в ходе поездки в Костанайскую область посетит штаб по ликвидации пожаров.