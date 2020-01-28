Больше двух тысяч человек эвакуировали с автодорог Казахстана за два дня

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - За 26 и 27 января с автодорог Казахстана было эвакуировано свыше 2 тыс. человек и около 1400 единиц техники, передает Kazakhstan Today.

В связи с крайне неблагоприятными условиями министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев призвал граждан воздержаться от поездок по автодорогам и следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс.

К эвакуационно-спасательным работам привлечено около 2 тыс. сотрудников полиции, ЧС и военнослужащих Нацгвардии. Задействовано свыше порядка 700 единиц специальной техники высокой проходимости. Работы ведутся в сложных погодных условиях. Поэтому гражданам в интересах собственной безопасности следует воздержаться от поездок по автодорогам между населенными пунктами. Излишняя самонадеянность в таких обстоятельствах может привести к трагическим последствиям", - обратился к жителям министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

По данным МВД, 26-27 января спасено и эвакуировано свыше 2 тыс. человек, в том числе около сотни детей. Из снежного плена вызволено порядка 1400 единиц техники.

В ведомстве отмечают, что отдельные водители подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь пассажиров, объезжая посты.

Делать этого категорически нельзя. Во избежание чрезвычайных происшествий МВД настоятельно рекомендует гражданам не игнорировать предупреждающие сообщения и следовать инструкциям сотрудников органов внутренних дел и ЧС", - подчеркнул глава МВД.

Местным исполнительным органам рекомендовано принять меры в случае необходимости развернуть эвакуационные пункты и пункты обогрева и питания.

Спасательные работы в настоящее время продолжаются.

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