Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 28-30 января 2020 года, передает Kazakhstan Today.

"С начала года в большинстве областей Казахстана погоду определяли атлантические циклоны, вызывавшие снегопады, метели, снежные заносы на дорогах и аномально высокую температуру воздуха. И вот в последнюю неделю января, после очередного циклона, на Казахстан ожидается приход антициклона, с которым в большинстве областей республики уже 29-30 января ожидается в основном прекращение осадков и похолодание", - сообщили в РГП "Казгидромет".





По данным синоптиков, температура воздуха наконец-то станет похожей на январскую: ночью на севере, востоке и в центре минус 20-30 градусов по Цельсию.





Но такое понижение также будет кратковременным, так как очередной атлантический циклон уже готовится выйти на Европейскую часть России, а связанное с ним тепло начнёт поступать на наши западные районы", - отмечает "Казгидромет".





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