Четыре подростка из Акмолинской области решили нарастить мышцы с помощью таблеток и оказались в больнице

Кокшетау. 27 мая. Kazakhstan Today - В Акмолинской области четыре подростка решили нарастить мышцы, наглотались таблеток и оказались в больнице, передает Kazakhstan Today со ссылкой на информационное агентство " Кокшетау-Азия ".

В ночь на 25 мая в Ерейментаускую райбольницу доставили четверых подростков из села Олжабай батыр, которые, решив нарастить мышцы, перед сном выпили каждый до 15 таблеток "Финлепсина". Лекарственный препарат они достали у друга (одного из поступивших), который состоит на диспансерном учете с диагнозом "эпилепсия". Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, подростки были 25 мая санавиацией доставлены городскую детскую больницу города Нур-Султана. Все пациенты находятся под контролем токсиколога и врачей-реаниматологов.

По информации заместителя главврача по лечебной работе городской детской больницы Нур-Султана, состояние троих детей 2006 и 2005 года рождения на утро улучшилось, в сознании, в контакт вступают. Третий, 2003 года рождения, инициатор, состоящий на диспансерном учёте с диагнозом "эпилепсия" в городской поликлинике Нур-Султана, находится под седацией", - отметили в ведомстве.

Четвертый подросток, 2006 года рождения, выпил всего пять таблеток, поэтому при поступлении был в адекватном состоянии и сейчас находится под наблюдением в детском отделении Ерейментауской районной больницы.

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