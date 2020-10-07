Девушка-водитель погибла в Акмолинской области при столкновении легкового авто с КамАЗом

Кокшетау. 6 октября. Kazakhstan Today - Водитель Hyundai Accent погибла при столкновении с КамАЗом на трассе в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 5 октября, в 07.05, на 1020-м километре автодороги Екатеринбург - Алматы водитель автомашины Hyundai Accent, 27-летняя жительница Костанайской области, двигаясь со стороны Костаная в направлении Нур-Султана, не справилась с рулевым управлением и выехала на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с автомашиной КамАЗ-5320 под управлением 51-летнего жителя Астраханского района.

Водитель автомашины Hyundai Accent от полученных травм скончалась на месте происшествия", - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека).

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