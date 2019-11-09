Девушка погибла, 13 человек пострадали при взрыве в кафе в Бишкеке (ВИДЕО)

Бишкек. 8 ноября. Kazakhstan Today - Девушка погибла, 13 человек пострадали в результате взрыва и пожара в кафе в Бишкеке, передает Kazakhstan Today.

Во время взрыва в точке быстрого питания "Антошка" пострадали 13 человек, одна сотрудница кафе скончалась, сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Звонок о пожаре в точке питания, расположенной на пересечении бульвара Эркиндик и проспекта Чуй, поступил на пульт 101 сегодня, в 13.42. На месте работают три пожарных расчета.

На распространяемом в Сети видео с места пожара слышен взрыв.





Известно, что трех пострадавших детей доставили в Городскую детскую больницу скорой медицинской помощи. После осмотра врачи отпустили их на амбулаторное лечение.

Еще девять человек доставлены в БНИЦТиО, информации об их состоянии пока нет.

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