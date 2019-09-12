Досудебное расследование начато по факту пожара в гостинице Туркестана

Туркестан. 11 сентября. Kazakhstan Today - По факту пожара в гостинице Туркестана проводится досудебное расследование, передает Kazakhstan Today.

10 сентября в Туркестане, примерно в 18.25, произошло возгорание в гостинице "Роял-гранд". На место прибыли полицейские и сотрудники ДЧС области, которые оцепили близлежащую территорию и эвакуировали людей. Жертв нет, проинформировали в пресс-службе департамента полиции региона.

В данное время по факту возгорания гостиницы "Роял-гранд" следователями управления полиции Туркестана проводится досудебное расследование в соответствии со статьей 292 УК РК "Нарушение правил пожарной безопасности". Назначены экспертизы. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего", - указали в полиции.

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