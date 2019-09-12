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Досудебное расследование начато по факту пожара в гостинице Туркестана

11.09.2019, 10:03 9721
Туркестан. 11 сентября. Kazakhstan Today - По факту пожара в гостинице Туркестана проводится досудебное расследование, передает Kazakhstan Today.
 
10 сентября в Туркестане, примерно в 18.25, произошло возгорание в гостинице "Роял-гранд". На место прибыли полицейские и сотрудники ДЧС области, которые оцепили близлежащую территорию и эвакуировали людей. Жертв нет, проинформировали в пресс-службе департамента полиции региона.
 

В данное время по факту возгорания гостиницы "Роял-гранд" следователями управления полиции Туркестана проводится досудебное расследование в соответствии со статьей 292 УК РК "Нарушение правил пожарной безопасности". Назначены экспертизы. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего", - указали в полиции.

 
Ранее сообщалось, что на территории гостиницы "ROYAL GRAND HOTEL" по улице Саттарханова в Туркестане, произошло возгорание автомобиля "ЗИЛ" с последующим взрывом газового баллона. Позже в КЧС уточнили, что произошло горение и взрыв трехтонной газовой автоцистерны. В результате взрыва госпитализированы 4 сотрудника службы пожаротушения: у одного диагноз "перелом ключицы", у троих термические ожоги.
 

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