Актобе. 22 апреля. Kazakhstan Today - Два человека погибли при пожаре в частном доме в поселке близ Актобе, передает Kazakhstan Today.

20 апреля, в 12.24, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Курайлы близ Актобе. Дом является деревянным и полностью уничтожен огнем. Площадь пожара 100 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 13.19. На месте пожара обнаружены два тела: пожилой женщины 1943 года рождения и мужчины 1963 года рождения", - сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

В тушении участвовали 16 сотрудников и четыре единицы пожарной техники ДЧС Актюбинской области.

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