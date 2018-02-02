Два человека погибли при столкновении грузовика с автобусом в Уральске

Уральск. 2 февраля. Kazakhstan Today - В четверг, в 16.20, на трассе Уральск - Желаево столкнулись грузовой автомобиль "МАЗ" и маршрутный автобус №74 сообщением Уральск - Трёкино, передает Kazakhstan Today.

На месте ДТП скончалась 60-летняя женщина, еще девять человек были госпитализированы, однако позже стало известно, что один из них скончался по дороге в больницу, сообщили в пресс-службе акима Западно-Казахстанской области.

Очевидцы происшествия рассказали, что грузовой автомобиль двигался по направлению поселка, а автобус - в сторону города. В какой-то момент "МАЗ" занесло, он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом. В автобусе, по предварительно информации, находилось более 15 человек. По словам дознавателей и криминалистов, которые сейчас работают на месте аварии, пока установить скорость транспортных средств невозможно. Работу осложняет свежевыпавший снег, пишет газета " Уральская неделя ".

Аким области Алтай Кульгинов на своей страничке в Twitter сообщил, что акимат окажет помощь семьям погибших в ДТП, и поручил руководству ДВД серьезно усилить контроль за безопасностью движения на дорогах, провести профилактику с автопарками.

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