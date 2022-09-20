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Два ребенка погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области

19.09.2022, 10:11 17391
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 19 СЕНТЯБРЯ - Дорожная авария, в которой погибли два ребенка, произошла 19 сентября около 00.20 на 59-м километре автодороги Кызылорда - Павлодар, между селами Достык и Торткудук Аксуского региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

31-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Noah (минивен), не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание авто в кювет. По данному факту проводится проверка", – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров. 

 
В полиции уточнили, что в салоне автомашины находилось 11 пассажиров: шестеро детей и пятеро взрослых. Пассажиры приходятся друг другу родственниками. 
 
В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние пассажиры 2016 года рождения и 2008 года рождения от полученных трав скончались на месте, информирует Polisia.kz
 
6 человек, в том числе трое несовершеннолетних, с травмами госпитализированы в больницу.

В Павлодарской области при опрокидывании пожарной машины погиб человек.
 

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В Павлодарской области сгорело 30 тонн сена

19.09.2022, 20:47 7961
ПАВЛОДАР. 19 СЕНТЯБРЯ - Пожар в Заринском сельском округе начался днем 19 сентября. В пойме Иртыша вблизи села Подстепка на 20 гектарах горели сухая трава и камыш. Также огонь охватил примерно 30 тонн сена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Через четыре часа после вызова, в 16.50, загорание локализовали, а в 17.20 ликвидировали. Причина устанавливается, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Пожар тушили 17 сотрудников ДЧС региона, использовали пять единиц техники. Кроме того, участвовали шесть работников лесхоза, шесть человек с пожарного поста села Заря, а также 15 волонтеров из местного добровольного пожарного формирования.

 

В Алматинской области на сотрудников скорой помощи совершено 8 нападений

19.09.2022, 18:33 9586
ТАЛДЫКОРГАН. 19 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области в период с января по август произошло 8 нападений на сотрудников скорой помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в управлении здравоохранения региона, зарегистрированы случаи, когда во время обслуживания вызовов лица в алкогольном опьянении, наркозависимые, а также психически неадекватные люди совершают нападения на медработников.
 

К примеру, с начала года в области зарегистрированы такие случаи, когда пациенты или их родственники угрожали медработникам холодным оружием (нож), огнестрельным оружием, требуя сделать наркотические препараты. Отмечены случаи, когда неадекватные, в алкогольном опьянении и агрессивно настроенные родные пациента повредили автотранспорт скорой помощи, сломав боковую дверь с целью препятствия оказания медицинской помощи. Также зафиксирован случай, когда пациент в алкогольном опьянении препятствовал оказанию первой помощи, выражаясь нецензурной бранью, а также используя подручные средства - кидал лопату, тяпку, вилы и разбил лобовое стекло санитарного авто. Случай, когда родственник пациентки на вызове напал на фельдшера, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Случай, когда муж пациентки избил фельдшера, в результате чего фельдшер получил перелом лучевой кости. И таких случаев становится больше", - проинформировали в управлении. 

 
Необходимо отметить, что среди фельдшеров есть и молодые хрупкие девушки, которые не могут оказать физическое сопротивление при нападениях.
 

С каждым разом нападения увеличиваются. Мы приезжаем оказывать помощь, а наших сотрудников там оскорбляют, унижают. Однако, несмотря на наличие угроз, сотрудники оказывают экстренную медицинскую помощь при угрожаемых жизни состояниях. Если фельдшер ведет себя или действует не так, как ожидает пациент или его родственник, то часто возникает агрессия", - сказала заместитель директора по лечебной работе станции скорой и неотложной помощи Алматинской области Юлия Эккель. 

 

В горах обнаружили тело пропавшей алматинки

19.09.2022, 13:11 14821
АЛМАТЫ. 19 СЕНТЯБРЯ - В горах Алматы полицейские обнаружили тело пропавшей 34-летней алматинки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По заявлению сестры погибшей, 17 сентября около 10.00 часов Солдатова В.В. вышла из дома и не вернулась.
 

Заявительница уточнила, что ее сестра в разговоре со своим парнем сказала, что собирается поехать в горы, а чуть позже она написала молодому человеку, что ее укусил паук", - сообщили в полиции

 
Тело женщины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в ходе поисковых мероприятий вдоль реки в горной местности. 
 

С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования находится на контроле Министерства внутренних дел и руководства ДП Алматы", - подчеркнули в ведомстве. 

 

Водитель и пассажир автомобиля погибли при столкновении с грузовиком в СКО

19.09.2022, 12:56 15276
Водитель и пассажир автомобиля погибли при столкновении с грузовиком в СКО
Фото: Polisia.kz.
ПЕТРОПАВЛОВСК. 19 СЕНТЯБРЯ - Днем 9 сентября на 785-м километре республиканской автодороги Жезказган - Петропавловск вблизи города Сергеевки района Шал акына, произошло столкновение автомобиля Audi C4 с грузовиком Shacman, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Audi, жители Тимирязевского района 54 и 40 лет, скончались до прибытия скорой помощи, сообщает Polisia.kz.
 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". 
 
Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.
 
Известно, что грузовиком управлял 24-летний житель района имени Мусрепова. 

Два ребенка погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области.
 

В Карагандинской области внедорожник опрокинулся в кювет и сгорел

18.09.2022, 19:17 26186
В Карагандинской области внедорожник опрокинулся в кювет и сгорел
КАРАГАНДА. 18 СЕНТЯБРЯ - В Шетском районе 17 сентября на автодороге поселок Акой - поселок Бурма внедорожник опрокинулся в кювет и сгорел, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

36-летний водитель Тoyota Land Cruiser, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в кювет, где в последующем произошло самовозгорание автомашины", - информирует Polisia.kz 

 
В результате ДТП водитель и 39-летний пассажир от полученных травм скончались на месте.
 
Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. 
 
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области автобус с вахтовиками опрокинулся в кювет.
 

Спрыгнувшего с моста мужчину спасли полицейские Атырау

18.09.2022, 13:26 31006
АТЫРАУ. 18 СЕНТЯБРЯ - В Атырау двое полицейских спасли мужчину, спрыгнувшего с центрального моста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что инцидент произошел 18 сентября около 2 часов ночи. 
 

Сотрудники батальона патрульной полиции Арман Карабалиев и Меллат Абужанов заметили, что неизвестный мужчина спрыгнул с центрального моста. Они незамедлительно приступили к спасению", - информирует Polisia.kz. 

 
Мужчине, который потерял сознание, полицейские оказали первую медицинскую помощь. 
 
Ранее сообщалось, что полицейские Алматы спасли новорожденного из выгребной ямы. 
 

Костанай остался без горячей воды из-за аварии на котельной

17.09.2022, 19:56 39286
Костанай остался без горячей воды из-за аварии на котельной
КОСТАНАЙ. 17 СЕНТЯБРЯ - Авария произошла на центральной котельной в Костанае, из-за этого весь город остался без горячей воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Уважаемые жители города, 17 сентября 2022 года на Центральной ТЭЦ возникла аварийная ситуация, в связи с этим по всему городу отсутствует горячее водоснабжение до устранения", - приводит сообщение ГКП "КТЭК" издание "Наша газета".


Ранее сообщалось, что город Алтай в ВКО остался без воды.
 

В Павлодарской области при опрокидывании пожарной машины погиб человек

17.09.2022, 10:56 41591
ПАВЛОДАР. 17 СЕНТЯБРЯ - В Павлодарской области пожарная машина врезалась в дерево и опрокинулась, погиб один человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Щербактинском районе, Бауртальском лесничестве, в пути на засечку произошло ДТП. Пожарная машина врезалась в дерево и опрокинулась. В результате ДТП на месте погиб химбоец 1985 года рождения", - сообщили в пресс-службе акимата Щербактинского района.

 
Сообщается, что водитель 1960 года рождения находится в тяжелом состоянии. Причины выясняются.
 

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