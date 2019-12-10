Костанай. 9 декабря. Kazakhstan Today - Двое маленьких детей погибли при пожаре в Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ДЧС области, пожар произошел сегодня, около 12 часов, в двухкомнатной квартире по улице 1 Мая в селе Аулиеколь.

В результате пожара погибли двое детей 2016 и 2018 годов рождения. Огнем уничтожены постельные принадлежности, повреждена мебель. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Предполагаема причина пожара - детская шалость с огнем", - уточнили в ДЧС.

Пожар был ликвидирован в 12.39.

Для недопущения детской шалости с огнем и гибели детей при пожарах не оставляйте их без присмотра взрослых. Не оставляйте без внимания игры детей с огнем", - призвали в департаменте.

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