Система Orphus

Двое маленьких детей погибли при пожаре в Костанайской области

09.12.2019, 17:32 32077
Костанай. 9 декабря. Kazakhstan Today - Двое маленьких детей погибли при пожаре в Костанайской области, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы ДЧС области, пожар произошел сегодня, около 12 часов, в двухкомнатной квартире по улице 1 Мая в селе Аулиеколь.
 

В результате пожара погибли двое детей 2016 и 2018 годов рождения. Огнем уничтожены постельные принадлежности, повреждена мебель. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Предполагаема причина пожара - детская шалость с огнем", - уточнили в ДЧС.

 
Пожар был ликвидирован в 12.39. 
 

Для недопущения детской шалости с огнем и гибели детей при пожарах не оставляйте их без присмотра взрослых. Не оставляйте без внимания игры детей с огнем", - призвали в департаменте.

 
Как сообщалось ранее, в Нур-Султане из горящего дома спасли двух детей.
 
В Петропавловске в результате пожара в многоэтажке погибла женщина, 25 человек были эвакуированы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая